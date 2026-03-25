Miðvikudagur 25.mars 2026

Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 25. mars 2026 20:00

Elvar Bragason

Elvar Bragason fór brotinn út í lífið. Hann var lagður í einelti alla grunnskólagönguna heima á Húsavík og leið alltaf illa. Hann gat ekki talað um líðan sína við neinn en þegar hann kynntist áfengi, þrettán ára gamall, gaf það lausn frá vanlíðaninni um stund. Elvar þróaði með sér fíkn og reyndi oft að ná tökum á sjúkdómnum án þess að ná árangri. Árið 2003 varð vendipunktur í lífi hans en þá gekk hann inn í Hlaðgerðarkot og fann leið til að fylla upp í tómarúmið í hjartanu. Nú, tuttugu árum síðar, er Elvar hamingjusamur maður og hefur fundið ótal leiðir til að gefa af sér til annarra og náð að fyrirgefa þeim sem særðu hann.

Elvar er í viðtali við Steingerði Steinarsdóttur í páskablaði Samhjálpar.

Hvernig kom til að þú fórst í Hlaðgerðarkot?

„Edrúdagurinn minn er þegar ég steig þar inn 10. apríl 2003. Ég var gjörsamlega búinn á sál og líkama, var að fara í mína sjöundu meðferð og hafði prófað öll úrræði sem voru í boði þá. Ég vildi samt reyna einu sinni enn. Með góðri hjálp náði ég að snúa við blaðinu og segja má að eiginlega frá fyrsta degi sem ég kom inn í Hlaðgerðarkot hafi eitthvað gerst. Ég vitna oft í það að ég fékk í gegnum það prógramm sem þar er í boði, allt sem ég þurfti. Alls staðar annars staðar vantaði eitthvað fyrir mig. Það var sama hvað ég reyndi, alltaf varð eftir þetta tóm sem ég fyllti í með ýmsu, aðallega þó áfengi og amfetamíni, í leit að betri líðan.

Í raun byrjaði vandi minn í grunnskóla. Alla mína skólagöngu var ég lagður í einelti og ég fór út í lífið með brotna sjálfsmynd. Fjórtán ára byrjaði ég að drekka og þá fann ég að áfengi gerði það fyrir mig sem ég gat ekki skapað mér sjálfur,“ segir Elvar.

Hvað var það nákvæmlega sem fyllti tómarúmið í hjartanu, gerir þú þér grein fyrir því?

„Já, það var trúin á Jesú Krist. Mér fannst magnað að nota AA-fræðin og Biblíuna saman. Það skipti sköpum. Ég hafði svo lengi verið frosinn tilfinningalega. Ég missti föður minn árið 1998, hann svipti sig lífi. Þá tók ég þannig á málunum að ég hellti mér út í meiri neyslu en þegar rann af mér grét ég bara. Ég trúi því að með grátinum hafi Guð verið að hreinsa mig. Fyrstu dagana í Hlaðgerðarkoti var ég mjög viðkvæmur. Þá kom sorgin sterkt yfir mig og ég hafði ekkert til að deyfa mig, ég var bara kominn þangað inn tilbúinn til að taka því sem að höndum bæri.“

Loksins frjáls

Reyndi enginn að hjálpa þér á þessum árum þegar þú máttir þola þetta ofbeldi?

„Nei, ég talaði aldrei um það hvorki heima né í skólanum. Hvern einasta dag mátti ég líða fyrir það hvernig þessum krökkum fannst ég líta út og vera. Þess vegna var sjálfsmynd mín snemma brotin og það fylgdi mér í langan tíma. Ég hef unnið mig í gegnum það á þessum tíma sem ég hef verið edrú og finn að í dag er ég frjáls frá þessari vanlíðan sem fylgir eineltinu og það er ekki langt síðan ég náði því.“

Elvar er ekki einn um að byrgja inni sársaukann og þora ekki eða geta ekki talað um það ofbeldi sem einelti er. Mörg börn eiga erfitt með að finna orð til að lýsa því sem þau verða fyrir og það er líka algengt að þau snúi hegðun hinna upp á sig sjálf, og trúi því að þau eigi það versta skilið vegna þess hversu ómöguleg þau eru.

En hvernig er að lifa og búa í litlu samfélagi eins og Húsavík umkringdur því fólki sem lagði hann í einelti?

„Í dag gæti ég ekki hugsað mér að búa annars staðar því mér finnst ég svo frjáls,“ segir hann.

Það er ekki langt síðan Elvar náði þeim áfanga. Líkt og margir aðrir sem upplifað hafa ofbeldi forðaðist hann gerendurna og kom sér undan því að hitta þá þegar hann gat. Suma gat hann einfaldlega ekki horfst í augu við. En hvað gerðist?

„Ég hitti einn þessara einstaklinga trekk í trekk. Í fyrstu setti ég mig í stellingar, lék eitthvert hlutverk þar sem ég lét eins og allt væri í lagi. En ég trúi því statt og stöðugt að Guð hafi sett mig í þessar aðstæður til að hjálpa mér að fyrirgefa þessum einstaklingi og búa mig undir framtíðina. Í dag get ég horft á hann og finn ekki neitt.“

Elvar og kona hans

Tónasmiðjan byggir upp einstaklinga

Ekki er hægt annað en að dást að Elvari fyrir að hafa sýnt þennan styrk og þegar honum tókst að fyrirgefa fann hann, að eigin sögn, fyrir mjög miklu frelsi. Hann vinnur nú í byggingavöruverslun á Húsavík. Er það starf eitthvað tengt menntun hans?

„Nei, ég er lærður forvarna- og fíkniráðgjafi frá Ráðgjafaskóla Íslands og er búinn að vera í ráðgjafavinnu í sjálfboðastarfi í tuttugu ár. Á Húsavík rek ég forvarnarstarfið Þú skiptir máli, sem býður upp á fræðslusíðuna thuskiptirmali.is og Tónasmiðjuna. Tónasmiðjan er verkefni sem ég hef verið með frá því ég varð edrú. Þar erum við að vinna með einstaklinga á ýmsum aldri í gegnum tónlist og nota það verkfæri sem hún getur verið til uppbyggingar. Tónlist og söngur var það sem bjargaði mér á sínum tíma. Fimmtán ára gamall var ég farinn að spila opinberlega og þá var ég kominn í hlutverk þar sem mér fannst ég einhvers virði. Þegar ég stóð á sviðinu að spila og syngja fyrir fólk fannst mér ég geta eitthvað og skipta einhverju máli en um leið og ég var kominn niður af sviðinu langaði mig að hverfa. Á sviðinu var ég kominn í hlutverk sem ég þekkti og kunni upp á tíu. Þar lá sjálfsöryggi mitt.“

Elvar ásamt konu sinni og syni

Spilaði og söng fyrir félaga sína

Þegar Elvar kom í Hlaðgerðarkot hentaði honum vel sú áhersla sem þar er á söng og tónlist. Hann lærði að nýta tónana enn frekar til sjálfshjálpar og heilunar og hann er þess fullviss að fleiri geti fundið sig á þennan hátt í listinni.

„Tónlist var mér alltaf mjög mikilvæg og togaði sterkt í mig,“ segir hann. „Ég nýtti hana í Hlaðgerðarkoti og spilaði og söng fyrir hina á bænastundum. Mér fannst það dásamlegt.“

Er öflugt forvarnarstarf á Húsavík?

„Það forvarnarstarf sem ég stend fyrir hef ég rekið bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Húsavík. Margt fólk hefur farið þar í gegn og fundið styrk sinn í því starfi.“

Hvernig er líf þitt í dag? Áttu orð til að lýsa því?

„Ég á fallegt líf í dag, yndislega sambýliskonu en hún á tvær uppkomnar dætur sem eru mér afar kærar og sonur minn býr hjá okkur. Hann hefur fylgt mér frá því hann fæddist. Að ala hann upp var eitt af verkefnunum sem ég fékk upp í hendurnar til að hjálpa mér, um leið og ég tók á mínum vanda. Ég byrja hvern dag á að biðja og þakka fyrir það sem mér hefur verið gefið og bið Guð að gefa mér æðruleysi til að takast á við daginn.“

Elvar og sonur hans.

Var ekki alltaf rólegur og þolinmóður

Elvar er óskaplega þakklátur fyrir fjölskyldu sína og þeir feðgar eiga náið og fallegt samband. Yfir honum er mikil kyrrð og augljóst er að þessi maður situr vel í sér, eins og sagt er. Er hann alltaf í svona miklu jafnvægi?

„Já, nú er ég alltaf svona rólegur,“ segir hann og hlær við. „Mamma segir oft: „Hvaðan fékkstu alla þessa þolinmæði? Þú varst ekki svona sem barn og unglingur.“ Ég trúi því að í gegnum það að vinna með börn læri maður að tileinka sér þolinmæði. Þú þarft að hafa hana og hún er eitthvað sem Guð gaf mér. Guð er sterkur í mínu lífi. Ég væri ekki hérna án hans, ég væri ekki þetta verkfæri sem hann er að nota til að hjálpa öðrum eins og ég er að gera í dag. Það er bara kraftaverk vegna þess að ég var á þannig stað í neyslunni að fólk bjóst ekki við að ég myndi hætta eða endilega lifa þetta af. Ég horfði inn í það mikið svartnætti.

Í október 2025 hélt ég tímamótatónleika og fékk með mér góða vini, fjölskyldumeðlimi og fleiri sem hafa verið með mér í hljómsveitum í gegnum tíðina og ágóðann af þeim lagði ég inn á Samhjálp. Mér fannst að með því væri ég að loka kafla og þakka fyrir mig.

Það er sjálfsvinnan sem skilar manni árangri. Ég var búinn að prófa margvíslegar meðferðarleiðir og þegar ég kom fyrst í tólfsporasamtök og fór í gegnum sporin tók ég mikið til í sjálfum mér. Ég bar stóran bakpoka fullan af grjóti og ég varð að taka upp hvern stein fyrir sig og mylja hann í sundur. Í hvert sinn sem ég náði að mylja grjót fann ég að ég varð léttari og léttari. Hvert spor varð léttara. Það hjálpar mikið.“

Þess má geta að þetta var ekki í fyrsta sinn sem Elvar lagði góðu málefni lið. Tónasmiðjan hefur á undanförnum árum gefið rúmlega átta milljónir til góðgerðarmála á landsvísu.

„Tónasmiðjan setur upp þrjár stórar tónleikasýningar á ári og ágóðinn af aðgangseyrinum fer allur í að styrkja góð málefni. Ég, börnin og fleiri einstaklingar sem eru með okkur í starfinu, leggjum mikla vinnu í að setja sýningarnar upp. Stundum er barátta að ná að borga leiguna en uppskeran af þessu starfi gerir það þess virði. Sum börn þora ekki einu sinni að segja nafnið sitt þegar þau koma fyrst til okkar en standa svo á sviðinu og syngja og spila á tónleikum eftir nokkrar vikur. Það er mjög gefandi og við erum hvergi nærri hætt,“ segir hann að lokum og það er nokkuð ljóst að þessi maður er lifandi kraftaverk og ber enga þunga poka lengur.

 

