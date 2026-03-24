Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“

Fyrir skömmu var það munaðarlausi apinn Punch í Japan, sem hafði tekið ástfóstri við tuskuapa úr IKEA, sem sigraði hjörtu heimsbyggðarinnar. Nú eru það sjö hugrakkir hundar í Kína.
Hundarnir lentu í klóm ræningja sem ætluðu að selja þá á kjötmarkað. Það sem ræningjarnir reiknuðu ekki með var að þetta var þéttur hundavinahópur. Allir sjö komu þeir úr sama hverfinu þar sem þeir nutu frelsis og léku sér reglulega saman. Hundunum tókst að sleppa úr bílnum sem var að aka með þá á kjötmarkaðinn. Eftir að hafa sloppið úr bílnum tók leiðtoginn í hópnum, Corgi-hundur, að sér að koma hópnum heim, en til þess þurftu hundarnir að ganga um 17 kílómetra, meðal annars meðfram umferðargötum.
Kínverskur netverji sem kallar sig Lu náði myndbandi af hundunum á leið sinni heim en Lu segir: „Þeir litu út fyrir að vera hópur bræðra í neyð, þeir hreyfðu sig í takt og minntu ekkert á flækingshunda.“
Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.
They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️
— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026
Lu segist hafa reynt að koma hundunum í skjól, en þeir létu sér ekki segjast enda líklega tortryggnir í garð ókunnugra eftir að hafa verið rænt. Lu tók því myndband til að senda til yfirvalda. Dýraverndarsamtök í nágrenninu ákváðu að senda út sjálfboðaliða til að finna hópinn og koma þeim heim og þann 19. mars bárust þau skilaboð að allir sjö hundarnir væru komnir til eigenda sinna.
Einn eigandinn segist vart hafa trúað eigin augum þegar hundarnir hans, þýskur fjárhundur og Golden Retriever, skiluðu sér heim. „Við erum svo heppin að þeir komu heim og að þeir voru ekki étnir.“
Eigandi corgi-hundsins sagðist stoltur af gæludýri sínu, en tegundin væri þekkt fyrir greind og ratvísi.
Hundaþjófnaður er glæpur í Kína og getur varðað sektum eða fangelsisvist.
Þessar loðnu hetjur hafa sigrað hjörtu netverja sem kalla nú eftir því að sögu þeirra verði gerð skil í teiknimynd fyrir börn, eða jafnvel í leikinni mynd í anda þekktu kvikmyndarinnar Homeward Bound.
South China Morning Post greinir frá