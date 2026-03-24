Þriðjudagur 24.mars 2026

Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“

Þriðjudaginn 24. mars 2026 16:30

Fyrir skömmu var það munaðarlausi apinn Punch í Japan, sem hafði tekið ástfóstri við tuskuapa úr IKEA, sem sigraði hjörtu heimsbyggðarinnar. Nú eru það sjö hugrakkir hundar í Kína.

Hundarnir lentu í klóm ræningja sem ætluðu að selja þá á kjötmarkað. Það sem ræningjarnir reiknuðu ekki með var að þetta var þéttur hundavinahópur. Allir sjö komu þeir úr sama hverfinu þar sem þeir nutu frelsis og léku sér reglulega saman. Hundunum tókst að sleppa úr bílnum sem var að aka með þá á kjötmarkaðinn. Eftir að hafa sloppið úr bílnum tók leiðtoginn í hópnum, Corgi-hundur, að sér að koma hópnum heim, en til þess þurftu hundarnir að ganga um 17 kílómetra, meðal annars meðfram umferðargötum.

Kínverskur netverji sem kallar sig Lu náði myndbandi af hundunum á leið sinni heim en Lu segir: „Þeir litu út fyrir að vera hópur bræðra í neyð, þeir hreyfðu sig í takt og minntu ekkert á flækingshunda.“

Lu segist hafa reynt að koma hundunum í skjól, en þeir létu sér ekki segjast enda líklega tortryggnir í garð ókunnugra eftir að hafa verið rænt. Lu tók því myndband til að senda til yfirvalda. Dýraverndarsamtök í nágrenninu ákváðu að senda út sjálfboðaliða til að finna hópinn og koma þeim heim og þann 19. mars bárust þau skilaboð að allir sjö hundarnir væru komnir til eigenda sinna.

Einn eigandinn segist vart hafa trúað eigin augum þegar hundarnir hans, þýskur fjárhundur og Golden Retriever, skiluðu sér heim. „Við erum svo heppin að þeir komu heim og að þeir voru ekki étnir.“

Eigandi corgi-hundsins sagðist stoltur af gæludýri sínu, en tegundin væri þekkt fyrir greind og ratvísi.

Hundaþjófnaður er glæpur í Kína og getur varðað sektum eða fangelsisvist.

Þessar loðnu hetjur hafa sigrað hjörtu netverja sem kalla nú eftir því að sögu þeirra verði gerð skil í teiknimynd fyrir börn, eða jafnvel í leikinni mynd í anda þekktu kvikmyndarinnar Homeward Bound.

South China Morning Post greinir frá

 

Sjö hugrakkir hundar sigra hjörtu netverja – „Við erum svo heppin að þeir komu heim og voru ekki étnir“
Heyrði hásinina slitna í sigurleiknum: „Þegar maður er miðaldra prófar maður allt sem er töff“
Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði
Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis
Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld
Eigandi OnlyFans er látinn 43 ára að aldri
David Byrne með tónleika í Laugardalshöll
Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Staðin upp eftir fallið
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“
Þekkt tónlistarkona gerði óhugnanlega uppgötvun á heimili sínu – Sjáðu myndbandið
