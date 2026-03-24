Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur

Bandaríski leikarinn og bardagalistamaðurinn Chuck Norris fékk áfall lífs síns árið 1991 þegar hann komst að því að hann hafði eignast barn í stuttu ástarsambandi.
Norris hélt framhjá fyrri eiginkonu sinni, Dianne Holechek, með ónefndri konu, og úr varð barn, dóttirin Dina, sem fæddist árið 1964.
Norris vissi ekki að Dina, sem nú er 62 ára, væri til næstu 26 árin, þar til hún hafði samband að fyrra bragði við föður sinn.
„Ég var að fara í gegnum póstinn minn heima og ég sé bréf sem ég opna,“ sagði Norris í viðtali við Entertainment Tonight árið 2004.
„Það er frá Dinu og hún skrifar: ,Ég er dóttir þín úr fyrra sambandi,“ og hún hélt áfram: ,Ég komst að því að þú værir faðir minn þegar ég var 16 ára, en mamma sagði að þú værir giftur og við ættum ekki að skipta okkur af fjölskyldu þinni.“
Í endurminningum sínum frá árinu 2004, Against All Odds: My Story, sagði Norris að hann hefði lesið bréfið fyrir móður sína, sem samþykkti að hitta Dinu fyrst. Hittust þær heima hjá móður Norris, sem hringdi í son sinn og sagði honum að koma strax.
„Ég gekk inn í stofuna hjá mömmu og var næstum því búinn að missa andann,“ skrifaði Norris í bók sína. „Þarna stóð falleg ung kona fyrir framan mig. Ég var agndofa, en um leið og ég sá hana vissi ég það. Ég þurfti ekki DNA- eða blóðprufur; ég var ekki í vafa um að hún væri dóttir mín.“
Norris bætti við að eftir að þau föðmuðust og fóru að gráta, hefði honum fundist „eins og ég hefði þekkt hana alla ævi.“ Eftir fyrstu kynni þeirra mynduðust Norris og Dina afar náið samband.
„Ég er blessaður að eiga hana sem dóttur mína,“ skrifaði hann í endurminningum sínum. „Auðvitað veit ég núna að Guð þolir ekki kynferðisleg sambönd fyrir eða utan hjónabands. En ég hef líka uppgötvað að það er ekkert til sem heitir óskilgetið barn. Sérhvert barn er lögmætt í augum Guðs, sérhvert barn er dýrmætt í augum hans.“
Þremur árum áður en Norris heyrði fyrst frá Dinu, skildi hann við Holecheck eftir 30 ára hjónaband. Þau eignuðust tvo syni saman: Mike, sem nú er 63 ára, og Eric, sem nú er sextugur.
Norris skrifaði í bók sinni að Dina hefði ákveðið að hafa samband við hann eftir að hún frétti að hann væri skilinn. „Þá ákvað hún að skrifa mér með samþykki eiginmanns síns, Damien,“ skrifaði Norris. Dina og Damien eru enn gift og eiga þrjú börn saman.
Árið 1998 giftist Norris annarri konu sinni, Genu O’Kelley, og með henni eignaðist hann tvíburana Dakotu og Danilee, sem nú eru 24 ára.
Norris lést á fimmtudag, 86 ára að aldri, eftir að hafa verið fluttur á sjúkrahús á Hawaii eftir skyndileg veikindi.