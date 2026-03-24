Þriðjudagur 24.mars 2026

Gypsy Rose nýtur lífsins eftir fangelsisvistina – Mikið þyngdartap og ný hárgreiðsla

Þriðjudaginn 24. mars 2026 07:30

Bandaríska raunveruleikastjarnan Gypsy Rose Blanchard (34) nýtur lífsins  í fríi í Flórída. Blanchard deildi myndaröð á Instagram á laugardaginn þar sem hún sat fyrir  á svölum í svörtum bol og gallabuxum.

Í byrjun mánaðarins birti Blanchard myndband af sér á Instagram þar sem hún stígur á vigtina og sýnir að hún vegur 54,5 kg. Samkvæmt Blanchard, sem er 180 sm á hæð, léttist hún ekki með megrun, hreyfingu eða notkun þyngdarstjórnunarlyfja.

„Þyngdartapið mitt kom til vegna breytinga á aðstæðum,,“ útskýrði hún. Eftir að hún var látin laus úr fangelsi í desember 2023 „breyttist lífsstíll hennar mikið.“

Blanchard afplánaði átta ára fangelsisdóm fyrir að sannfæra þáverandi kærastann sinn, Nicholas Godejohn, um að myrða ofbeldisfulla móður sína, Dee Dee Blanchard, árið 2015.

„Frá ruslfæði til heimaeldaðra máltíða og að prófa nýjan mat,“ hélt Blanchard áfram. „Ég fylgi ekki æfingaáætlun (þó ég myndi elska eina), ég takmarka ekki mataræðið mitt og ég nota ekki þyngdarstjórnunarlyf. Ég var ekki að reyna að léttast með hraði, allt mitt líf breyttist bara og aðlagaðist frelsinu.“

Í apríl 2025 sagði Blanchard að hún hefði misst 11 kíló þremur mánuðum eftir að hún fæddi dóttur sína, Aurora, sem hún á með kærastanum Ken Urker.

„Ég hef séð margar athugasemdir frá fólki sem spyr hvernig ég hefði misst þyngdina, svo þyngdartapsferðalag mitt byrjaði um leið og ég kom út úr fangelsinu og þegar ég byrjaði að borða hollara í stað fangelsismats, þá fór þyngdin niður á við,“ sagði hún aðdáendum í athugasemdum við Instagram-færslu sína. Fyrir Blanchard breytti það enn frekar að „borða tvisvar á dag“ og borða „minni skammta“.

Í nóvember síðastliðnum kom Blanchard aðdáendum á óvart með því að sýna fram á náttúrulegt hár sitt. Hún játaði að hún hefði verið að fela raunverulegt hár sitt undir hárkollum.

„Mér líður ekki vel með stutt hár, svo ég nota venjulega hágæða hárkollu á meðan raunverulega hárið mitt vex aftur,“ útskýrði Blanchard. „Ég er að gefa hárinu mínu nýja byrjun svo það geti vaxið aftur.“

