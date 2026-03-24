Fyrrverandi eiginkona James Hetfield opnar sig um framhjáhaldssögurnar – Hver er þessi Evelyn?

Einkalíf rokkstjörnunnar James Hetfield, söngvara og gítarleikara hljómsveitarinnar Metallica, hefur verið á útopnu á blöðum slúðurblaðanna undanfarið. Eftir að hann skildi óvænt við eiginkonu sinna til áratuga og setti upp trúlofunarhringa með annari konu hafa ýmsar sögur farið á kreik. Meðal annars um meint framhjáhald hans með húshjálpinni. Nú hefur fyrrverandi eiginkona hans rofið þögnina.
„Ég er ekki hér til þess að eyðileggja mannorð hans. Hann er góður í því sjálfur,“ segir Francesca Tomasi, fyrrverandi eiginkona James Hetfield, í færslu á samfélagsmiðlum.
Hetfield og Tomasi voru gift í 25 ár og eiga saman þrjú börn. Þau skildu óvænt árið 2022 og aðeins ári seinna sást Hetfield stinga saman nefjum við breska konu, Adriana Gillett að nafni, sem er 16 árum yngri en hann. Fyrir viku síðan var greint frá því að hinn 62 ára Hetfield hefði beðið Gillett neðansjávar, svamlandi með hákörlum, og hún sagði já.
En sögusagnirnar hafa gengið fjöllunum hærra um meint langvarandi framhjáhald James Hetfield. Og ekki með Gillett heldur með húshjálp heimilisins, Evelyn að nafni, á heimili fjölskyldunnar í Kanada.
Tomasi hefur nú tjáð sig um þessar sögur og hafnað þeim alfarið. Hún segir að þessi manneskja sé einfaldlega ekki til.
„Við höfum aldrei átt heimili í Kanada og við höfum aldrei verið með húshjálp að nafni Evelyn,“ segir Tomasi. Jafn framt að hún myndi ekki tjá sig frekar um þessar sögusagnir sem væru úr lausu lofti gripnar. Fjölskyldan bjó lengst af í Kaliforníu en flutti fyrir nokkrum árum til smábæjarins Vail í Colorado. „Ég vil ekki þurfa að svara þessum færslum lengur, en þetta er bara svo fáránlegt.“
Tomasi segist hins vegar vera sár út í Hetfield vegna fréttanna af væntanlegri giftingu hans og Gillett.
„Það var áfall að komast að þessu í gegnum samfélagsmiðla í stað þess að fá aðvörun. Ég sé að hið hljóða FU [Fuck you] er enn þá í gangi,“ segir Tomasi. Hún sagðist ekki vera bitur yfir skilnaðinum en viðurkenndi að sárin væru ekki enn gróin.
„Er ég bitur? Alls ekki. Ég er sorgmædd og í hjartasorg yfir því að hann hafi gefist upp á fjölskyldu sinni til þess að umkringja sig með þeim sem eru meðvirkir fíkn hans. Ég óska honum alls hins besta. Ég hef ekki lengur þörf fyrir að verja hann. Aðeins börnin mín.“
James Hetfield hefur verið opinskár um baráttu sína við Bakkus, til að mynda í heimildarmyndinni Some Kind of Monster frá árinu frá árinu 2004, en þá hafði hann nýlega gengið í gegnum meðferð. Eftir fimmtán edrú ár féll hann árið 2019 og fór þá aftur í meðferð. Tomasi segir hins vegar að ekki hafi öll sagan verið sögð.
„Það var aldei talað opinberlega um allar fíknir hans,“ segir hún án þess að gera frekar grein fyrir hvað hún eigi við.