Einkaspæjari varpar sprengju í máli Harry Bretaprins gegn bresku slúðurpressunni – Segir málið byggja á „haugalygi“

Einkaspæjari, sem átti að vera lykilvitni í máli Harry Bretaprins og fleiri gegn miðlinum Daily Mail, segir að málið sé byggt á sandi. Þetta kom fram í dómsal í gær þegar einkaspæjarinn, Gavin Burrows, þvertók fyrir að hafa stundað njósnir fyrir miðilinn á árum áður.
Harry höfðaði málið ásamt sex öðrum stjörnum, þar með talið tónlistarmanninum Elton John og leikkonunni Elizabeth Hurley. Hópurinn heldur því fram að slúðurmiðlar útgefandans Associated Newspapers, sem meðal annars gefur út Daily Mail, hafi stundað persónunjósnir. Eitt helsta sönnunargagnið var yfirlýsing sem var sögð koma frá Burrows þar sem einkaspæjarinn gekkst við því að hafa tekið að sér hundruð mála fyrir útgefandann þar sem hann meðal annars hleraði símtöl og braust inn í talhóf.
Burrows kannast ekkert við þetta. Hann segir mál sjömenninganna „byggja á haugalygi“ og að spæjarinn hafi hvorki gengist við njósnum né skrifað undir yfirlýsinguna sem allt málið hvílir á. Hann segir undirritun sína á skjalið falsaða og að hann hafi fyrst heyrt um skjalið í gegnum fjölmiðla.
„Þessi yfirlýsing hefur ekkert með mig að gera,“ sagði Burrows sem telur að sjömenningarnir hafi verið blekktir. Útgefandinn hefur neitað sök í málinu og segir að málið byggi allt á skáldskap úr smiðju andstæðinga fjölmiðla á borð við athafnamanninn heitinn Max Mosley. Þessir aðilar hafi gengið svo langt að borga einstaklingum til að bera ljúgvitni fyrir dómi.
Lögmaður sjömenninganna sakar þó Burrows um að ljúga. Honum hafi orðið sundurorða við blaðamann sem tók þátt í gagnaöflun fyrir málið, en það er blaðamaðurinn Graham Johnson sem hefur helgað sig því að afhjúpa miðla sem afla sér frétta með ólöglegum hætti eftir að hann sjálfur var dæmdur fyrir símahleranir. Lögmaður sjömenninganna segir að Burrows hafi ákveðið að skipta um lið til að hefna sín á Johnson.
Burrows segist þó ekki vera þekktur fyrir að vera langrækinn eða hefnigjarn. Hann hafi hreinlega ekki haft hugmynd um að hann yrði kallaður sem vitni í málinu. Hann hafi fyrst verið upplýstur um það árið 2023 og hafi þá strax orðið reiður yfir að nafni hans væri blandað inn í mál sem hefði ekkert með hann að gera. Hann hafi strax þá upplýst að yfirlýsingin sem hann átti að hafa ritað væri fölsuð.
„Þetta er allt skáldskapur,“ sagði Burrows sem þvertekur fyrir að útgefandinn hafi borgað honum til þess að ljúga fyrir dómi.