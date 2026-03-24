Þriðjudagur 24.mars 2026

Afhjúpar hvers vegna hún þolir ekki kynlífssenur – Setur eitt skilyrði fyrir að taka þátt í slíkri

Þriðjudaginn 24. mars 2026 13:30

Viola Davis. Mynd: Getty.

Leikkonan og EGOT verðlaunahafinn Viola Davis hefur deilt með opinskáum hætti af hverju hún þolir ekki kynlífs- og ástarsenur og hvers vegna hún forðast að leika í slíkum.

„Ég þoli ekki ástarsenur,“ sagði hún við Amy Poehler í Good Hang hlaðvarpinu sínu í á þriðjudaginn. „Ég þoli ekki að horfa á þær. Ég þoli ekki að gera þær.“

Í sjónvarpsþáttum er hún best þekkt sem Annalise Keating í How to Get Away with Murder og nóg var af ástarsenum í þeim þáttum, en Davis varð að lokum þreytt á að gera þær.

„Að lokum sagði ég: „Ég ætla ekki að gera fleiri ástarsenur. Þetta er komið gott“.

Hún sagði síðan frá einu skilyrði sem hún setti f framleiðendur þáttanna vildu fleiri ástarsenur, og það var: „nema þú gefir mér kærasta sem er alvöru gaur.“

Poehler bað um frekari upplýsingar. „Bíddu. Segðu meira.“

„Veistu af hverju? Vegna þess að þá munu þeir skrifa senuna af alvöru. Hún snýst ekki bara um að rífa þig úr skyrtunni og sýna kviðvöðvana,“ bætti Davis við.

Hún minntist senu með meðleikara sínum úr How to Get Away With Murder, Billy Brown, þar sem hann birtist aðeins á nærbuxunum, hélt á skrúbbbursta og fékk fyrirmæli um að „slá hann á höndina eins og hann væri að slá rassinn á mér.“

„Ég er í senunni og segi: „Þú verður að klippa. Þú verður að klippa. Vinsamlegast klipptu,“ sagði Davis í gríni og kreisti hendurnar saman eins og hún væri að biðja. „Svo ég sagði: „Ef þú skrifar einhver með innsæi, þá verðum við kannski ekki í rúminu. Kannski snýst þetta um allt annað. Og svo þegar við loksins kyssumst, þá er það eins og eitthvað sem gerist náttúrulega,“ sagði hún.

Davis forðast líka að horfa á ástarsenur í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sem hún leikur ekki í. „Þegar kemur að slíkum senum þá er það tími fyrir klósettfreð,“ sagði Davis í gríni. „Þú ferð á klósettið, þú kemur til baka, þú hefur ekki misst af neinu.“

