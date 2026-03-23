fbpx
Mánudagur 23.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 23. mars 2026 22:30

Deborah er opnská með kynlífið. Skjáskot/iTV

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bresk kona stundaði kynlíf með barnsföður sínum á sjúkrarúminu aðeins tveimur tímum eftir barnsburð. Hún segir að mænudeyfingin hafi hjálpað til.

Konan, Deborah Hodge frá London, greini frá þessu í viðtali á sjónvarpsstöðinni iTV í þætti þar sem verið var að fjalla um kynlíf eftir barnsburð. Mál sem er mikið tabú hjá mörgum pörum og jafn vel í samfélaginu öllu.

Sagði Deborah að hún hefði aldrei átt í vandræðum með að byrja að stunda kynlíf fljótlega eftir fæðingar allra fjögurra barnanna sinna. Eftir síðustu fæðingu, árið 2013, hafi hún stundað kynlíf tveimur tímum eftir fæðinguna, á sjúkrarúminu.

„Þar sem Amelíla mín lá í vöggunni sinni, vorum við parið að kúra í rúminu. Áður en ég vissi af vorum við byrjuð að stunda kynlíf,“ sagði hún.

Fann ekki sársauka

Hún var þá 39 ára en maki hennar 24 ára. Þau höfðu stundað kynlíf mjög reglulega á meðgöngunni, þrisvar eða fjórum sinnum í viku.

Eftir að hafa fætt stúlkuna fékk Deborah einkaherbergi til þess að jafna sig. Áhrif mænudeyfingarinnar voru ekki enn þá farin úr henni og segir hún að það hafi ábyggilega hjálpað til. Hún hafi ekki fundið fyrir neinum sársauka í samförunum.

„Við vorum bara svo ótrúlega náin. Mér fannst ég ekki vera kynþokkafull en mér fannst ég vera sérstök,“ sagði Deborah. „Ég trúði því varla að við hefðum gert þetta. Ég held að lyfin hafi valdið þessu.“

Ekki góð hugmynd að fresta

Parið stundaði aftur kynlílf þremur eða fjórum dögum seinna sem Deborah segir ekki óvanalegt hjá sér. Hún hafi stundað kynlíf innan tveggja vikna eftir allar sínar fæðingar. En hún og maki hennar séu reyndar skilin núna.

„Mér finnst að nýjar mæður ættu að fara fljótlega aftur á bak og stunda kynlíf,“ sagði Deborah. „Að fresta því er ekki góð hugmynd.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Ástin kulnuð í kjölfar föðurmissis
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Hjón gátu ekki eignast barn þrátt fyrir tilraunir í fjögur ár – Kom í ljós að konan var enn hrein mey
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Eigandi OnlyFans er látinn 43 ára að aldri
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
David Byrne með tónleika í Laugardalshöll

Mest lesið

Guðmundur ekki sáttur: „Einfaldlega til skammar“ – Á ekki að vera lúxus fyrir útvalda að komast á skíði
Hjón gátu ekki eignast barn þrátt fyrir tilraunir í fjögur ár – Kom í ljós að konan var enn hrein mey
Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann
„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“
Brynja sá rauðu flöggin en sonur hennar ekki: „Ég sagði stopp þegar hann kom heim með glóðarauga“

Nýlegt

Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Fallegt augnablik hjá Guardiola eftir sigurinn í gær vekur athygli – Mun hann hætta í sumar?
Segir að Arteta verði að axla ábyrgð á tapi Arsenal í gær – Skilur ekki þessa ákvörðun
„Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem að það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið“
Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt
Svona er U-19 hópurinn – Flestar úr Breiðabliki
Fókus
Í gær
Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur
Fókus
Í gær

Leikarinn með átakanlega játningu – „Þetta hefur fengið mig til að loka mig af“

Leikarinn með átakanlega játningu – „Þetta hefur fengið mig til að loka mig af“
Fókus
Í gær
Borgarstjórinn brjálaður út í tónlistarkonuna – „Þessi unga kona mun aldrei fá að stíga á stokk“ 
Fókus
Í gær
Gleði á Vinnustofu Kjarval: Hilma fagnaði málflutningsréttindum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“

Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Staðin upp eftir fallið

Staðin upp eftir fallið
Fókus
Fyrir 3 dögum
Piparjónkudramað heldur áfram – Vonbiðill og meintur sigurvegari stígur fram
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans

Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stórstjarna nær óþekkjanleg á tökustað nýrrar sálfræðispennumyndar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Chuck Norris er látinn
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“

Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þekkt tónlistarkona gerði óhugnanlega uppgötvun á heimili sínu – Sjáðu myndbandið

Þekkt tónlistarkona gerði óhugnanlega uppgötvun á heimili sínu – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Bond-stúlkan segist hafa tapað milljörðum í svikamyllu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 

Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Óskarsverðlaunakjólinn var saumaður utan á Paltrow – „Ég gat ekki pissað allt kvöldið“
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ég er greinilega ekki bara einhver kennitala, fólki er í alvörunni ekki sama“

„Ég er greinilega ekki bara einhver kennitala, fólki er í alvörunni ekki sama“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“

Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Uma Thurman afhjúpar af hverju hún bjó aldrei í Hollywood
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch

Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch
Fókus
Fyrir 4 dögum
Keith Urban sagður í áfalli yfir meintu daðri Nicole Kidman við mótleikara sinn
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bonnie Blue í bobba
Fókus
Fyrir 5 dögum

Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“

Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu