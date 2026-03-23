Stundaði kynlíf í sjúkrarúminu aðeins tveimur klukkutímum eftir barnsburð – Mænudeyfingin hjálpaði

Bresk kona stundaði kynlíf með barnsföður sínum á sjúkrarúminu aðeins tveimur tímum eftir barnsburð. Hún segir að mænudeyfingin hafi hjálpað til.
Konan, Deborah Hodge frá London, greini frá þessu í viðtali á sjónvarpsstöðinni iTV í þætti þar sem verið var að fjalla um kynlíf eftir barnsburð. Mál sem er mikið tabú hjá mörgum pörum og jafn vel í samfélaginu öllu.
Sagði Deborah að hún hefði aldrei átt í vandræðum með að byrja að stunda kynlíf fljótlega eftir fæðingar allra fjögurra barnanna sinna. Eftir síðustu fæðingu, árið 2013, hafi hún stundað kynlíf tveimur tímum eftir fæðinguna, á sjúkrarúminu.
„Þar sem Amelíla mín lá í vöggunni sinni, vorum við parið að kúra í rúminu. Áður en ég vissi af vorum við byrjuð að stunda kynlíf,“ sagði hún.
Hún var þá 39 ára en maki hennar 24 ára. Þau höfðu stundað kynlíf mjög reglulega á meðgöngunni, þrisvar eða fjórum sinnum í viku.
Eftir að hafa fætt stúlkuna fékk Deborah einkaherbergi til þess að jafna sig. Áhrif mænudeyfingarinnar voru ekki enn þá farin úr henni og segir hún að það hafi ábyggilega hjálpað til. Hún hafi ekki fundið fyrir neinum sársauka í samförunum.
„Við vorum bara svo ótrúlega náin. Mér fannst ég ekki vera kynþokkafull en mér fannst ég vera sérstök,“ sagði Deborah. „Ég trúði því varla að við hefðum gert þetta. Ég held að lyfin hafi valdið þessu.“
Parið stundaði aftur kynlílf þremur eða fjórum dögum seinna sem Deborah segir ekki óvanalegt hjá sér. Hún hafi stundað kynlíf innan tveggja vikna eftir allar sínar fæðingar. En hún og maki hennar séu reyndar skilin núna.
„Mér finnst að nýjar mæður ættu að fara fljótlega aftur á bak og stunda kynlíf,“ sagði Deborah. „Að fresta því er ekki góð hugmynd.“