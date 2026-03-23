Sebastian – Íslandsfrumsýning á Stockfish í kvöld

Kvikmyndin Sebastian verður sýnd á Stockfish í kvöld kl. 19 í Bíó Paradís. Eftir myndina munu leikstjóri myndarinnar, Mikko Mäkelä og framleiðandi, James Robert Benjamin Watson sitja fyrir svörum. Ingvar E. Sigurðsson fer með hlutverk í myndinni.
Max er 25 ára sjálfstætt starfandi rithöfundur og upprennandi skáldsagnahöfundur sem er að klífa metorðastigann í menningarlífi Londonborgar. Á kvöldin sækir hann þó í annars konar spennu, sem kynlífsverkamaður, undir dulnefninu Sebastian, þar sem hann hittir karlmenn í gegnum fylgdarsíður. Max nýtir reynslu sína, sem Sebastian, í skrif sín og skáldsagan sem hann hefur lengi dreymt um að skrifa virðist loksins vera innan seilingar.
Kvikmynda- og bransahátíðin byrjaði 19. mars og stendur til 29. mars. Dagskrá hátíðarinnar má finna hér.