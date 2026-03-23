Leikarinn grunaður um að berja nágranna sinn | Myndband

Ritchson, sem er 43 ára, er best þekktur fyrir að leika aðalhlutverkið í þáttunum Reacher sem sýndir eru á Amazon Prime. Áður hefur hann komið fram í þáttum og kvikmyndum á borð við Blue Mountain State, Smallville, Blood Drive og Legends of Tomorrow.
Myndband sem slúðurmiðillinn TMZ birti í gær virðist sýna Ritchson slá mann niður á jörðina fyrir utan heimili sitt.
Samkvæmt frásögn nágrannans, Ronnie Taylor, hófst ágreiningurinn á laugardag þegar leikarinn á að hafa ekið torfæruhjóli sínu á miklum hraða um hverfið. Taylor segir að orðaskipti hafi átt sér stað milli þeirra í kjölfarið.
Hann heldur því fram að Ritchson hafi snúið aftur á svæðið í gær, þá á hraðskreiðu mótorhjóli ásamt tveimur börnum sínum. Taylor segist hafa beðið hann um að hætta akstrinum í götunni, en að deilan hafi í kjölfarið stigmagnast.
Að hans sögn sló leikarinn hann í andlitið og sparkaði í hann með þeim afleiðingum að hann féll til jarðar og varð í kjölfarið fyrir fleiri höggum.
Taylor tilkynnti atvikið til lögreglu og segir að hann hafi hlotið mar og bólgur í kjölfarið, en ekki leitað sér læknisaðstoðar. Heimildir innan lögreglu hafa staðfest við TMZ að rannsókn á málinu standi yfir, en enginn hafi verið handtekinn vegna málsins.
🚨🎥 EXCLUSIVE: „Reacher“ star Alan Ritchson might’ve thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0
— TMZ (@TMZ) March 23, 2026