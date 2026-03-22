Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur

Mögulega varstu búinn að gleyma því að tónlistarmaðurinn Justin Timberlake var handtekinn fyrir ölvunarakstur sumarið 2024. Líklega vonaði það enginn heitar en sjálfur Timberlake að málið fengi bara að vera búið og gleymt. En því miður virkar slúðurpressan ekki þannig. Nú hefur verið gefin út upptaka úr búkmyndavél lögreglumannsins sem handtók hann.
Á upptökunni má sjá að söngvaranum er töluvert brugðið. Annars vegar yfir því að lögreglan sé að hafa afskipti af honum og hins vegar yfir því að lögreglumaðurinn viti ekki hver hann er. Timberlake fær enga sérmeðferð. Lögreglumaðurinn vill fá að sjá skilríki, vita hver eigi bílinn og á hvaða leið söngvarinn var. Timberlake reynir með veikum mætti að koma því til skila að hann sé frægur, án þess þó að segja það berum orðum. Fer hann þá leið að segjast vera á tónleikaferðalagi, væntanlega í þeirri von að lögreglan átti sig á því hvern um ræddi. Enska orðið fyrir tónleikaferðalag er tour en það er líka notað yfir almenn ferðalög og jafnvel leiðsögumenn. Þetta varð til vandræðalegra orðaskipta.
Lögreglumaður: Hvað segirðu?
Timberlake: Heimsferðalagið (e. the world tour)
Lögreglumaður: Að gera hvað?
Timberlake: Það er erfitt að útskýra. Heimferðalag. Ég er Justin Timberlake.
Lögreglumaðurinn biður þá um skilríki og lætur söngvarann svo framkvæma svokallað edrúpróf sem fólst meðal annars í því að ganga hænuskref, standa á einum fæti og annað slíkt. Timberlake, sem síðar gekkst við því opinberlega að hafa verið undir áhrifum þetta kvöld, var örlítið valtur og kvartaði undan því að prófið væri snúið.
Síðar í myndskeiðinu er vinkona Timberlakes komin á svæðið. Hún hikaði ekki við að gefa til kynna að hér væri um stórstjörnu að ræða og eftir að henni varð ljóst að Timberlake yrði færður upp á lögreglustöð spurði hún forviða: „Eruð þið í alvörunni að handtaka Justin Timberlake?“
Hún fór svo að þylja upp þekkt lög eftir söngvarann og bað lögreglumennina að koma síma til söngvarans.
Síðan er Timberlake kominn á lögreglustöðina og fær að heyra að hann eigi að gista í fangaklefa. Hann neitar að leyfa lögreglu að taka úr sér blóðprufu og gagnrýnir að komið sé fram við hann eins og glæpamann.
Þremur mánuðum eftir handtökuna gekkst söngvarinn við því opinberlega að hafa ekið undir áhrifum. Hann gerði sátt í málinu um greiðslu 62 þúsund króna sektar og 25 klukkustunda samfélagsþjónustu. Eins var hann sviptur ökuréttindum í þrjá mánuði.