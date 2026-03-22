Sunnudagur 22.mars 2026

Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur

Sunnudaginn 22. mars 2026 20:41

Mögulega varstu búinn að gleyma því að tónlistarmaðurinn Justin Timberlake var handtekinn fyrir ölvunarakstur sumarið 2024. Líklega vonaði það enginn heitar en sjálfur Timberlake að málið fengi bara að vera búið og gleymt. En því miður virkar slúðurpressan ekki þannig. Nú hefur verið gefin út upptaka úr búkmyndavél lögreglumannsins sem handtók hann.

Á upptökunni má sjá að söngvaranum er töluvert brugðið. Annars vegar yfir því að lögreglan sé að hafa afskipti af honum og hins vegar yfir því að lögreglumaðurinn viti ekki hver hann er. Timberlake fær enga sérmeðferð. Lögreglumaðurinn vill fá að sjá skilríki, vita hver eigi bílinn og á hvaða leið söngvarinn var. Timberlake reynir með veikum mætti að koma því til skila að hann sé frægur, án þess þó að segja það berum orðum. Fer hann þá leið að segjast vera á tónleikaferðalagi, væntanlega í þeirri von að lögreglan átti sig á því hvern um ræddi. Enska orðið fyrir tónleikaferðalag er tour en það er líka notað yfir almenn ferðalög og jafnvel leiðsögumenn. Þetta varð til vandræðalegra orðaskipta.

Lögreglumaður: Hvað segirðu?
Timberlake: Heimsferðalagið (e. the world tour)
Lögreglumaður: Að gera hvað?
Timberlake: Það er erfitt að útskýra. Heimferðalag. Ég er Justin Timberlake.

Lögreglumaðurinn biður þá um skilríki og lætur söngvarann svo framkvæma svokallað edrúpróf sem fólst meðal annars í því að ganga hænuskref, standa á einum fæti og annað slíkt. Timberlake, sem síðar gekkst við því opinberlega að hafa verið undir áhrifum þetta kvöld, var örlítið valtur og kvartaði undan því að prófið væri snúið.

Síðar í myndskeiðinu er vinkona Timberlakes komin á svæðið. Hún hikaði ekki við að gefa til kynna að hér væri um stórstjörnu að ræða og eftir að henni varð ljóst að Timberlake yrði færður upp á lögreglustöð spurði hún forviða: „Eruð þið í alvörunni að handtaka Justin Timberlake?“

Hún fór svo að þylja upp þekkt lög eftir söngvarann og bað lögreglumennina að koma síma til söngvarans.

Síðan er Timberlake kominn á lögreglustöðina og fær að heyra að hann eigi að gista í fangaklefa. Hann neitar að leyfa lögreglu að taka úr sér blóðprufu og gagnrýnir að komið sé fram við hann eins og glæpamann.

Þremur mánuðum eftir handtökuna gekkst söngvarinn við því opinberlega að hafa ekið undir áhrifum. Hann gerði sátt í málinu um greiðslu 62 þúsund króna sektar og 25 klukkustunda samfélagsþjónustu. Eins var hann sviptur ökuréttindum í þrjá mánuði.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Upptaka úr búkmyndavél sýnir hvernig söngvarinn reyndi neyðarlega að koma því til skila að hann væri frægur
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Leikarinn með átakanlega játningu – „Þetta hefur fengið mig til að loka mig af“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Borgarstjórinn brjálaður út í tónlistarkonuna – „Þessi unga kona mun aldrei fá að stíga á stokk“ 
Fókus
Fyrir 2 dögum
Gleði á Vinnustofu Kjarval: Hilma fagnaði málflutningsréttindum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Staðin upp eftir fallið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Piparjónkudramað heldur áfram – Vonbiðill og meintur sigurvegari stígur fram
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans

Gróflega misboðið yfir brandara og söngatriði hjá Gísla Marteini á föstudaginn – „Þetta er alls ekki fyndið. Í alvöru“
98% kvenna finnst karlar með þetta áhugamál vera þeir mest aðlaðandi
Fall Pútíns gæti verið nær en flestir vænta
Færsla Trumps um andlát Muellers vekur hörð viðbrögð – „Forsetinn er smásmugulegur, sjúkur og andstyggilegur maður“
Bjóða ökumönnum 25.000 evrur fyrir að leggja ökuskírteini sitt inn í 5 ár

Nýlegt

Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans
Borgarstjórinn brjálaður út í tónlistarkonuna – „Þessi unga kona mun aldrei fá að stíga á stokk“ 
Gleði á Vinnustofu Kjarval: Hilma fagnaði málflutningsréttindum
Boða stórtíðindi af Hlíðarenda á næstu dögum – „Það er búið að dobbla okkur í að taka upp auglýsingu“
Fáskrúðsfjarðargöngum lokað eftir bílveltu
Njósnamálið afhjúpaði ófullnægjandi vistun viðkvæmra gagna hjá lögreglu
Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“
Þekkt tónlistarkona gerði óhugnanlega uppgötvun á heimili sínu – Sjáðu myndbandið

Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu
Bond-stúlkan segist hafa tapað milljörðum í svikamyllu
Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 

Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“

Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“
Óskarsverðlaunakjólinn var saumaður utan á Paltrow – „Ég gat ekki pissað allt kvöldið“

„Ég er greinilega ekki bara einhver kennitala, fólki er í alvörunni ekki sama“
Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“
Uma Thurman afhjúpar af hverju hún bjó aldrei í Hollywood

Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch

Keith Urban sagður í áfalli yfir meintu daðri Nicole Kidman við mótleikara sinn
Bonnie Blue í bobba
Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum

Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set

Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum

Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út

Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“