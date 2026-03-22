Leikarinn með átakanlega játningu – „Þetta hefur fengið mig til að loka mig af“

Írski leikarinn Barry Keoghan segist varla vilja fara út úr húsi lengur út af linnulausu níði sem hann verður fyrir á netinu. Leikarinn kom með þessa átakanlegu játningu í þættinum Morning Mash Up á föstudaginn.
„Það er mikið af hatri á netinu, mikið af níði hvað útlit mitt varðar,“ sagði leikarinn sem er 33 ára gamall. Hann tekur fram að hann eigi dygga og góða aðdáendur en það séu skuggahliðar á netinu og fara þær ekki fram hjá honum. Verst þykir honum að sonur hans, sem er aðeins 3 ára gamall, muni geta lesið þetta þegar hann verður eldri.
Keoghan segir að níðið sé farið að hafa svo mikil áhrif á hann að það hefur bitnað á félagslífi hans. Hann treystir sér ekki lengur til að vera virkur á samfélagsmiðlum en verandi mennskur sé erfitt að standast freistinguna að lesa hvað fólk hefur um hann að segja eftir að hann mætir á viðburði fyrir fræga.
„Mig langar að sjá hvernig mér var tekið, og það er bara ekki fallegt. Þetta hefur fengið mig til að loka mig af, ég er orðinn innrænn, vil ekki mæta á viðburði og vil ekki fara út úr húsi.“
Þetta sé að verða raunverulegt vandamál, hann sé eiginlega orðinn félagsfælinn og það sem verra er þá finnst honum orðið óþægilegt að stunda starf sitt. Hann vill ekki vera á stóra skjánum því það gefur högg á honum.
Keoghan er þekktur fyrir leik sinn í kvikmyndunum Saltburn og The Batman svo dæmi séu tekin en líklega er hann þekktast fyrir hlutverk sitt í þáttunum Peaky Blinders.