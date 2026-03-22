Borgarstjórinn brjálaður út í tónlistarkonuna – „Þessi unga kona mun aldrei fá að stíga á stokk“ 

Tónlistarkonan Chappel Roan mun ekki koma fram á brasilísku tónlistarhátíðinni Todo Mundi No Rio, en hátíðin markaðssetur sig sem „heimsins stærsta dansgólf“.
Ekki nóg með það heldur hefur borgarstjóri Rio de Janeiro, Eduardo Cavalier, lýst því yfir að Roan muni ekki fá að stíga á stokk á hátíðinni á meðan hann hefur eitthvað um það að segja.
„Svo lengi sem ég er við völd í borg okkar mun þessi unga kona aldrei stíga á stokk á Todo Mundo no Rio.“
Þessi harða afstaða á rætur að rekja til atviks sem átti sér stað á dögunum, en Roan er sem stendur stödd í Brasilíu til að koma fram á Lollapalooza-hátíðinni. Samkvæmt knattspyrnumanninum Jorginho Frello veittist öryggisvörður tónlistarkonunnar að ungri dóttur hans fyrir tónleikana í gær. Dóttir Frello er mikill aðdáandi Roan svo hann ákvað að fara með hana á tónleikana. Hann lýsir því á Instagram að dóttir hans hafi verið að kafna úr spennu. Þau hafi gist á sama hóteli og Roan og gengið fram hjá tónlistarkonunni í morgunverðarsalnum. Dóttir hans hafi verið mjög prúð. Hún hafi vissulega horft á söngkonuna og brosað til hennar en svo hafi feðginin gengið að sínu borði og fengið sér sæti. Skyndilega kom öryggisvörður Roan að þeim og sakaði ungu stúlkuna um að hafa áreitt Roan og sýnt tónlistarkonunni vanvirðingu.
„Dóttir mín varð dauðhrædd og grét mikið. Til að vera hreinskilinn þá skil ég ekki hvar í heiminum það telst áreitni að ganga fram hjá borði og horfa.“
Borgarstjóranum Eduardo Cavalier var gróflega misboðið en hann skrifaði til Frello á Instagram og bauð dóttur hans að vera heiðursgestur á tónlistarhátíðinni, ólíkt Roan sem Cavalier hefur úthýst.
Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade – esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix
— Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026