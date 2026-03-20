Stórstjarna nær óþekkjanleg á tökustað nýrrar sálfræðispennumyndar

Bandaríski stórleikarinn Brad Pitt var nær óþekkjanlegur á tökustað nýjustu myndar sinnar, The Riders.
Pitt (62) er nú við tökur myndarinnar í Aþenu í Grikklandi og veifaði til ljósmyndara þegar hann yfirgaf tökustað.
Á öðrum myndum sem teknar voru á miðvikudag er leikarinn auðþekktur.
Myndin, sem byggir á samnefndri skáldsögu frá 1994 eftir Tim Winton, fjallar um Scully (sem Pitt leikur), ástralskan mann sem ferðast um Evrópu ásamt ungri dóttur sinni Billie, í leit að eiginkonu sinni sem yfirgaf feðginin.
Á meðal annarra leikara eru Michael Smiley, Camille Cottin, Ulrich Thomsen, Lara Pulver og Kimonas Kouris.