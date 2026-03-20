Staðin upp eftir fallið

Leikkonan Natashia Lyonne hefur náð að koma undir sig fótunum á ný eftir að hún féll nýlega eftir tuttugu ára edrúmennsku. Frá þessu greinir hún í yfirlýsingu til aðdáenda þar sem hún þakkar þeim sem og batasamfélaginu hennar fyrir aðstoðina.
„Stefni að því að reyna að halda baráttu minni fyrir utan sviðsljósið en hlakka til að deila reynslu minni, styrk og vonum eins og við á.“
Leikkonan glímdi við erfiðan fíknisjúkdóm í kringum aldamótin en hafði náð að halda sér á beinu brautinni lengi þegar hún féll í janúar. Hún minnti þá á að baráttan við fíknina væri lífstíðarverkefni, en leikkonan ákvað að greina opinberlega frá fallinu til að sýna öðrum að þeir séu ekki einir um að glíma áfram við fíknina, jafnvel eftir langan edrútíma.
Proud to report this kid is doing a whole lot better & back on her feet. Want to thank our recovery communities & the fans who stood by & were so supportive. Aiming to keep the journey somehow private, but look forward to sharing my experience, strength & hope as makes sense. My…
— natasha lyonne (@nlyonne) March 19, 2026