Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans

Myrk leyndarmál hins goðsagnakennda kynnis sjónvarpsþáttanna The Price Is Right, Bob Barker, eru afhjúpuð í nýrri heimildarmyndaseríu E!, Dirty Rotten Scandals.
Í þáttunum er Barker, sem lést 99 ára að aldri árið 2023, sakaður um að skapa eitrað vinnuumhverfi og kafað er ofan í leyndarmál ógeðfelldrar fortíðar hans. Þær Holly Hallstrom, Kathleen Bradley og Claudia Jordan, sem gengu undir viðurnefninu Barker´s Beauties greina frá.
Eitt stærsta hneykslismál þáttanna, sem Barker var kynnir í allt frá áttunda áratugnum og fram á fyrri hluta fyrsta áratugarins (1972-2007), snerist um ástarsamband Barkers og fyrirsætunnar Dian Parkinson. Í fyrstu reyndu þau að fela samband sitt en það varð fljótt augljóst, sérstaklega þar sem parið stundaði reglulega kynlíf í búningsherberginu í tökuhléum.
Barker var giftur Dorothy Jo Gideon, en þau voru gift frá árinu 1945 til andlátsdags Gideon, sem lést úr lungnakrabba árið 1981.
Barker lést árið 2023, 99 ára að aldri, en myrkri kaflar sögu hans eru ekki fyrr en nú að koma í ljós.
Parkinson var fyrirsæta í þáttunum frá 1975-1993 eða í 18 ár, sem var lengsta tímabil þeirra kvenna sem störfuðu sem fyrirsætur í þáttunum.
Fyrirsæturnar í þáttunum, Hallstrom, Bradley og Jordan, þekktar sem Fegurðardísir Barkers, segja að andrúmsloftið á bak við tjöldin hafi orðið svo eitrað að það varð óbærilegt.
„Ég áttaði mig fyrst á því löngu áður en restin af hópnum vissi að Dian og Bob væru að stunda kynlíf. Ég varð virkilega hissa því Bob átti líka kærustu. Með tímanum tók fólk eftir þessu. Hún fór niður stigann í pásunum og inn í búningsklefann hans, og þá var eitthvað kynlíf í gangi,“ sagði Hallstrom.
„Það næsta sem gerist er að ég fæ símtal frá kærustu Bobs þar sem hún ræðir sambönd Dian við frægt fólk, þar á meðal svarta karlmenn. Hún sagði: ,Ó, guð minn góður, Bob hefur ekki hugmynd um að hann hafi stundað kynlíf með konu sem hefur stundað kynlíf með svörtum mönnum. Bob hefur alltaf sagt að svartir menn séu sjúkasta fólkið á jörðinni,“ bætti Hallstrom við.
Parkinson höfðaði að lokum mál gegn Barker fyrir kynferðislega áreitni, þó hún hafi síðar fallið frá málssókn.
Eftir að Hallstrom neitaði að bera vitni fyrir dómi fyrir hönd Barker og lögmanna hans, þar sem hún vildi ekki fremja meinsæri, var hún vöruð við því að þyngd hennar væri að verða vandamál. Henni var sagt að taka á þyngdinni og að lokum fékk hún minni tíma á skjánum.
„Næst sem gerðist var að lögfræðingarnir mínir hringdu og sögðu: „Bob Barker höfðaði mál gegn þér fyrir meiðyrði,“ og eftir það talaði enginn við mig.“
Hallstrom var neydd til að fara snemma á eftirlaun og endaði á því að lifa í bílnum sínum.
„Ég missti allt. Ég var gjörsamlega gjaldþrota og lifði í bílnum mínum. Ég hafði ekki efni á að halda áfram með málið, ég hefði þurft að gera sátt í málinu og ég ætlaði ekki að gera það.“
Fimm árum seinna kærði Hallstrom Barker fyrir „illgjarnar saksóknir“.
Bradley, sem var fyrsta þeldökka fyrirsætan í leikaraliðinu, sagði að hún „vissi frá fyrstu stundu að það væru blendnar tilfinningar varðandi þátttöku hennar í þáttunum.“
„Þetta var ekki góð tilfinning … Og einn meðlimur framleiðsluteymisins vakti athygli mína á því að á framleiðslufundi, þegar fyrirsætur voru ekki þar, notuðu fundarmenn N-orðið,“ sagði Bradley.
Jordan gekk síðar til liðs við leikaraliðið og deildi eigin sögu um framleiðanda sem notaði „öfuga Oreo-ið“. Hann sagði: „Claudia, þú ferð í miðjuna á milli tveggja hvítra fyrirsæta, eða sagði mér að ég sé rassfyrirsætan vegna þess að í staðalímyndum eru svartar konur með stærri rass. Og ég held að þess vegna hafi hann viljað grípa í hann og finna fyrir því.“
Þátturinn leyfði að sögn aðeins tvo svarta keppendur í einu.
„Við þá keppendur var stafurinn B skrifaður á kortið (fyrir black (svartur)). Það var frekar sorglegt. Svartur keppandi gæti reynt að faðma Bob Barker og hann myndi frekar forðast þá.“
Parkinson og Hallstrom voru ekki þær einu sem höfðuðu mál gegn Barker. Bradley og aðrar fyrirsætur stefndu honum einnig.
Bradley sagði: „Að lokum kom sannleikurinn í ljós hvers vegna við öll sex vorum rekin. Við neituðum öll að ljúga til að bjarga Barker.“