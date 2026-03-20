fbpx
Föstudagur 20.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Piparjónkudramað heldur áfram – Vonbiðill og meintur sigurvegari stígur fram

Fókus
Föstudaginn 20. mars 2026 17:47

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mormóninn og piparjónkann Taylor Frankie Paul á ekki sjö dagana sæla, en þáttaröð hennar af The Bachelorette hefur nú verið aflýst eftir að Paul var sökuð um heimilisofbeldi. Paul hafði áður slegið í gegn í raunveruleikaþáttunum The Secret Lives of Mormon Wives og þar áður á TikTok sem mömmuáhrifavaldur.

Fókus greindi í gær frá þessum skandal sem hefur sett raunveruleikasjónvarpsheiminn í Bandaríkjunum á hliðina. Þar kom fram að til átaka hafi komið milli Paul og barnsföður hennar Dakota Mortensen í febrúar, en Paul hefur áður verið ákærð fyrir að beita Mortensen ofbeldi árið 2023 og hlaut fyrir það skilorðsbundinn dóm. Þegar Fókus birti frétt um málið var enn óvíst hvort nýja þáttaröð The Bachelorette hæfi göngu sína nú um helgina, líkt og til stóð, eða þeim yrði aflýst. Skömmu síðar fór myndband af ofbeldinu sem Paul beitti sinn fyrrverandi árið 2023 í mikla dreifingu og ákvað ABC að aflýsa þáttunum.

Slúðurmiðlar hafa greint frá því að strandvörðurinn Doug Mason hafi sigrað hjarta Paul við tökur á The Bachelorette. Hann hafi því staðið uppi sem sigurvegari þáttanna. Keppendur eru samningsbundnir og mega ekki tjá sig um örlög sín í þáttunum fyrr en þeir hafa verið sýndir. Staða Mason, sé hann virkilega sigurvegarinn, er því snúin. Hann hefur birt yfirlýsingu á Instagram þar sem hann fer fínt í hlutina.

Mason segir í yfirlýsingunni að hugur hans sé með Taylor enda hafi þættirnir átt að vera hennar stund í sviðsljósinu. Nú sé framtíð þáttaraðarinnar í uppnámi en Mason segist þó enn halda í vonina.

„Ég er að fara út að hlaupa og horfa á sólarupprásina og ég vona að þið eigið öll frábæran dag. Við skulum halda í jákvæðnina og sýna öllum sem þurfa stuðning.“

Áðurnefnt myndband hefur vakið mikla reiði en þar sést Paul veitast að þáverandi kærasta sínum, Mortensen, og kasta í hann barstólum úr járni. Fer það ekki betur en svo að einn stóllinn lendir á ungri dóttur Paul úr fyrra sambandi. Paul var handtekin í kjölfarið og ákærð fyrir líkamsárás og heimilisofbeldi. Hún játaði sök gegn því að fá skilorðsbundna refsingu.

Talsmaður Paul segir að það sé áhrifavaldurinn sem sé raunverulegi þolandinn í málinu.

„Eftir að hafa árum saman þagað yfir hrottalegu andlegu og líkamlegu ofbeldi sem og hefndarhótunum hefur Taylor loksins fundið styrkinn til að mæta geranda sínum og til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að hún og börn hennar verði ekki fyrir frekari skaða. Það eru margar konur sem þjást í þögninni á meðan þær þurfa að þola árásargjarna og afbrýðisama fyrrverandi maka sem neita að leyfa þeim að halda lífi sínu áfram. Taylor hefur þagað af ótta við frekara ofbeldi, hefndir og opinbera smánun. Hún er nú að skoða hvaða möguleika hún hefur í stöðunni, er að leita sér stuðnings og er að búa sig undir að stíga fram og deila sögu sinni.“

Eins og áður segir er talið að Doug Mason hafi staðið uppi sem sigurvegari The Bachelorette, en að sögn slúðurmiðlanna mun ástarsambandi hans og Paul þegar vera lokið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

