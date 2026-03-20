Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“

Nú standa yfir sýningar í Borgarleikhúsinu á gamansöngleiknum Þetta er Laddi þar sem kafað er ofan í húmorinn sem hefur verið samofinn húmori íslensku þjóðarinnar í tæplega hálfa öld. Gestir fá að skyggnast inn í kollinn á Ladda sjálfum, uppruna gamalkunnra persóna og þróun íslensks gríns.
Óvænt uppákoma átti sér stað á sýningunni í gær þegar leikhúsgestur stóð á fætur, stöðvaði sýninguna og ákvað að kenna leikurum réttu taktana. Leikstjórinn Ólafur Egilsson greindi frá atvikinu á Facebook en hér var um leynigest að ræða sem sló heldur betur í gegn.
„Við fengum einhvern alskemmtilegasta leynigest heims í heimsókn á „Þetta er Laddi“ í gærkvöldi.
Það var engin önnur en Edda „F-ing“ Björgvins sem mætti til þess að leiðrétta örfá atriði sem betur máttu fara í tengslum við túlkun okkar á ódauðlegum rullum Eddu á borð við „Láglaunakonuna“ og „Sænsku hjúkkuna“.“
Edda stöðvaði sýninguna með því að standa upp og hrópa NEI. Síðan fór hún upp á svið og spurði hvort leikarar og viðstaddir vissu ekki hver hún væri. „Ég er Edda fokking Björgvins.“
Síðan, alveg óvænt, vildi svo vel til að Edda var með hárkollu á sér og gat því skellt sér í hlutverk láglaunakonunnar frægu og sýnt réttu taktana.
Borgarleikhúsið hefur birt myndband um leynigestinn þar sem má sjá atvikið.
„Það er náttúrulega ekki hægt að þú komir svona og ryðjist inn á sýninguna bara svona og fokkir öllu upp,“ segir Laddi við Eddu eftir sýninguna. Edda sagðist bara hafa þurft að kenna leikurunum. Laddi tók það þá fram: „Það hefði kannski verið betra ef þú hefðir komið fyrr, svona áður en, og kennt þeim.“
„Það var enginn sem bauð mér það,“ sagði Edda og bætti svo við að hún hafi bara aðeins þurft að leiðrétta túlkun leikarans á hennar ódauðlegu hlutverkum. Laddi sagði þá: „Ókei, en þú kemur ekki á næstu sýningu. “
Edda vildi þó engu lofa.
Edda Björgvins ruddist upp á Stóra sviðið í gær og sýndi leikhópnum í Þetta er Laddi hvernig þetta er gert
Fyrir þá sem þurfa smá upprifjun þá má hér sjá Eddu í hlutverki láglaunakonunnar í áramótaskaupinu frá árinu 1984.