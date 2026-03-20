Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu

Áður en sá dómur féll hafði hann komist í kast við lögin fyrir vörslu á barnaníðsefni og kynferðisbrot gegn börnum í Víetnam. Honum var sleppt úr haldi á reynslulausn árið 2023 en kallaður aftur í fangelsi sama ár fyrir brot gegn ákvæðum skilorðsins.
The Sun greinir frá því að Glitter, sem er 81 árs, afpláni nú dóm á sérstakri deild fyrir viðkvæma fanga í Channings Wood-fangelsinu í Devon. Þar er honum haldið aðskildum öðrum föngum af öryggisástæðum.
Samkvæmt heimildum er hann bundinn við hjólastól, nánast heyrnarlaus og á erfitt með að taka þátt í daglegri starfsemi fangelsisins. Hann er sagður eyða allt að 23 klukkustundum á dag í klefa sínum og fá máltíðir sendar til sín þar sem hann er of veikburða til að sækja matinn sjálfur.
Þrátt fyrir heilsubrestinn er hann sagður njóta meiri réttinda en gengur og gerist og fær hann til dæmis aðgang að sjónvarpi og síma.
Gadd var fyrst dæmdur til fangelsisvistar árið 1999 eftir að ólöglegt myndefni af börnum fannst í tölvu hans. Síðar var hann sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn ungum stúlkum bæði í Bretlandi og í Víetnam. Nýjasti dómur hans var 16 ára fangelsisvist fyrir kynferðisofbeldi sem átti sér stað á árunum 1975 til 1980.
Hann var látinn laus sjálfkrafa eftir að hafa afplánað helming dómsins í febrúar 2023, en var innan fárra vikna sendur aftur í fangelsi eftir að hafa sýnt hegðun sem vakti áhyggjur, meðal annars í tengslum við netnotkun.