Föstudagur 20.mars 2026

Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu

Föstudaginn 20. mars 2026 06:30

Gary Glitter er orðinn lélegur til heilsunnar.

Breski barnaníðingurinn og fyrrverandi poppstjarnan Gary Glitter er sagður vera mjög heilsuveill og verja mestum hluta dags síns einn í klefa sínum í fangelsi. Glitter, sem heitir réttu nafni Paul Gadd, var dæmdur í 16 ára fangelsi árið 2015 fyrir barnaníð.

Áður en sá dómur féll hafði hann komist í kast við lögin fyrir vörslu á barnaníðsefni og kynferðisbrot gegn börnum í Víetnam. Honum var sleppt úr haldi á reynslulausn árið 2023 en kallaður aftur í fangelsi sama ár fyrir brot gegn ákvæðum skilorðsins.

The Sun greinir frá því að Glitter, sem er 81 árs, afpláni nú dóm á sérstakri deild fyrir viðkvæma fanga í Channings Wood-fangelsinu í Devon. Þar er honum haldið aðskildum öðrum föngum af öryggisástæðum.

Samkvæmt heimildum er hann bundinn við hjólastól, nánast heyrnarlaus og á erfitt með að taka þátt í daglegri starfsemi fangelsisins. Hann er sagður eyða allt að 23 klukkustundum á dag í klefa sínum og fá máltíðir sendar til sín þar sem hann er of veikburða til að sækja matinn sjálfur.

Þrátt fyrir heilsubrestinn er hann sagður njóta meiri réttinda en gengur og gerist og fær hann til dæmis aðgang að sjónvarpi og síma.

Gadd var fyrst dæmdur til fangelsisvistar árið 1999 eftir að ólöglegt myndefni af börnum fannst í tölvu hans. Síðar var hann sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn ungum stúlkum bæði í Bretlandi og í Víetnam. Nýjasti dómur hans var 16 ára fangelsisvist fyrir kynferðisofbeldi sem átti sér stað á árunum 1975 til 1980.

Hann var látinn laus sjálfkrafa eftir að hafa afplánað helming dómsins í febrúar 2023, en var innan fárra vikna sendur aftur í fangelsi eftir að hafa sýnt hegðun sem vakti áhyggjur, meðal annars í tengslum við netnotkun.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Bond-stúlkan segist hafa tapað milljörðum í svikamyllu
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Óskarsverðlaunakjólinn var saumaður utan á Paltrow – „Ég gat ekki pissað allt kvöldið“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Ég er greinilega ekki bara einhver kennitala, fólki er í alvörunni ekki sama“
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“

Mest lesið

Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Pétur rekinn úr Kórnum í gærkvöldi – Sakaður um ósæmilega hegðun

Nýlegt

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Telur að þessir þrír stjórar í ensku úrvalsdeildinni muni missa starfið sitt í sumar
Kærkomin endurkoma Orra eftir erfitt ár – „Hann er búinn að vera að brotna niður meiðslalega og vera á dimmum stað“
Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin
Er á óskalistanum í London ef liðið heldur sér uppi
Enn á ný skrifaði Messi söguna
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Keith Urban sagður í áfalli yfir meintu daðri Nicole Kidman við mótleikara sinn
Fókus
Í gær

Bonnie Blue í bobba

Bonnie Blue í bobba
Fókus
Í gær
Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“
Fókus
Í gær
Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Fókus
Í gær

Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“

Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu

Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set

Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna

Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“

Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Fókus
Fyrir 3 dögum

Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu

Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“

Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Fyrir 3 dögum

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“

Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Fyrir 4 dögum

One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga

One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Fyrir 4 dögum
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða