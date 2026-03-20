Föstudagur 20.mars 2026

Chuck Norris er látinn

Föstudaginn 20. mars 2026 14:17

Bandaríski leikarinn og bardagalistamaðurinn Chuck Norris er látinn, 86 ára að aldri. Greint var frá því í gær að Norris hefði verið lagður inn á sjúkrahús vegna alvarlegra veikinda, en fjölskylda hans sendi frá sér yfirlýsingu nú eftir hádegi þess efnis að hann hefði látist í gærmorgun.

„Það er með sorg í hjarta sem fjölskylda okkar greinir frá skyndilegu fráfalli okkar ástkæra Chuck Norris í gærmorgun. Þótt við viljum halda aðstæðum í kringum andlátið fyrir okkur, viljum við að þið vitið að hann var umkringdur fjölskyldu sinni og var í friði.

Fyrir heiminum var hann bardagalistamaður, leikari og tákn styrks. Fyrir okkur var hann tryggur eiginmaður, ástríkur faðir og afi, einstakur bróðir og hjarta fjölskyldunnar okkar.

Hann lifði lífi sínu með trú, tilgangi og óbilandi skuldbindingu við fólkið sem hann elskaði. Með starfi sínu, aga og góðmennsku veitti hann milljónum innblástur um allan heim og skildi eftir sig varanleg áhrif á líf svo margra,” sagði meðal annars í yfirlýsingunni.

Áður en Norris skapaði sér nafn í Hollywood gerði hann það gott í bardagalistum og var hann með svarta beltið í karate, taekwondo og brasilísku jiu jitsu.  Hann keppti í bardagaíþróttum og vann til fjölmargra verðlauna á því sviði. Hann þjálfaði svo leikara í bardagalistum en fékk sitt fyrsta hlutverk í bíómynd árið 1968.

Vinur hans, Bruce Lee, bauð honum svo stærra hlutverk í myndinni The Way of the Dragon árið 1972 og fékk hann svo sitt fyrsta aðalhlutverk í myndinni Breaker! Breaker! árið 1977. Hann sló svo í gegn í myndinni Good Guys Wear Black árið 1978 og í kjölfarið varð hann þekkt andlit í Hollywood. Hann lék í þáttum og bíómyndum á níunda áratugnum og á þeim tíunda lék hann einkum í þáttunum Walker, Texas Ranger sem sýndir voru á árunum 1993 til 2001.

Chuck Norris lætur eftir sig eiginkonu, Genu O’Kelley, og fimm uppkomin börn.

 

 

