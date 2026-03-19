Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“

Hlaðvarpsþáttastjórnandinn Bunnie Xo, afhjúpaði hræðilegar afleiðingar andlitslyftingar sinnar. Í myndbandi sem hún birti á Instagram á sunnudag sýnir hún sig fyrir og strax eftir aðgerðina. Í seinni hluta myndbandsins er andlit hennar mjög bólgið og rautt og allt höfuðið vafið í umbúðir.
Bunnie gerði grín og skrifaði að hún líktist grínistanum Bert Kreischer.
Skurðlæknir hennar, Dr. Daniel J. Gould gaf ítarlega útskýringu á aðgerðinni og tók fram að Bunnie væri „falleg manneskja fyrir aðgerðina“.
„Enginn þarfnast lýtaaðgerðar, enginn þarfnast andlitslyftingar,“ sagði hann. „En hún kom til mín vegna þess að hún vildi bæta smá þyngsli og slappleika í hálsinum, bæta stöðu kinnarinnar örlítið og bæta við smá rúmmáli þar sem hún hafði misst það áður. Þegar verið er að framkvæma aðgerð á yngri sjúklingum sem líta nú þegar vel út, verður maður að vera mjög hugulsamur og vandvirkur til að ná árangri sem er í samræmi við líffærafræði þeirra.“
Í umsögn um útlit Bunnie, sem er 46 ára, eftir aðgerðina viðurkenndi Dr. Gould að hún liti „svolítið ógnvekjandi“ út en hélt því fram að bólgan væri alveg eðlileg eftir andlitslyftingu. „Hún er svolítið marin, svolítið bólgin, en hún er að gróa vel.“
Bunnie, sem giftist tónlistarmanninum Jelly Roll árið 2016, hefur verið mjög opinská um aðgerðir sem hún hefur farið í, þar á meðal brjóstapúða og brasilíska rasslyftingu.
Í síðasta mánuði viðurkenndi hún að hafa tekið GLP-1 en sagðist hafa hætt því hún upplifði „hræðilegar“ sjálfsvígshugsanir á meðan hún notaði það. „Þetta var einn dimmasti tími lífs míns og það var ógnvekjandi,“ sagði hún við People og tók fram að hún hefði áður „aðeins upplifað kvíða“ og „aldrei upplifað þunglyndi“.