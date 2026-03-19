Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“

Taylor sló fyrst í gegn á TikTok og síðar í raunveruleikaþáttunum The Secret Lives of Mormon Wives, sem eins og nafnið gefur til kynna fjalla um mormónakonur í Utah í Bandaríkjunum og líf þeirra. Nú hefur Taylor verið fengin til að vera næsta piparjónkan í The Bachelorette þar sem hún leitar sér að eiginmanni. Þættirnir gætu þó verið komnir í uppnám vegna ásakana um heimilisofbeldi.
Málið kom upp á mánudaginn þar sem fjölmiðlar greindu frá því að til átaka hefði komið milli Taylor og fyrrverandi kærasta hennar, Dakota Mortensen. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu en þau saka hvort annað um heimilisofbeldi.
Talsmaður Dakota hefur sent út yfirlýsingu vegna málsins, en þar segir að Dakota hafi óttast að málið kæmist í fjölmiðla en hans helsta forgangsmál sé að hlífa syni hans og Taylor, Ever.
„Hann vissi að það væri möguleiki á að þetta fréttist, en hann ætlaði ekki sjálfur að opinbera málið því hann hefur ávallt viljað viðhalda góðum samskiptum við Taylor. Það hefur reynst erfitt.“
Auk Ever á Taylor tvö börn úr fyrra sambandi.
Taylor hefur nú greint frá því að hlé verði gert á framleiðslu fimmtu þáttaraðar The Secret Lives of Mormon Wives vegna rannsóknar lögreglu, en sýningar fjórðu þáttaraðarinnar hófust í síðustu viku.
„Það er erfitt að leiða þetta hjá sér, ég ætla ekkert að ljúga því á þessari stundu. Þegar lífi manns er deilt þarna úti með svona fyrirsögnum þá finnst manni bara kominn heimsendir. Þannig upplifir maður það,“ sagði Taylor við fjölmiðla og segist óviss um framtíð sína í raunveruleikasjónvarpi.
Lögregla hefur ekki viljað tjá sig um rannsókn sína en fram hefur komið að meint átök hafi átt sér stað í lok febrúar.
Fyrsti þátturinn af nýjustu þáttaröð The Bachelorette á að birtast um helgina og hefur honum til þessa ekki verið frestað. Taylor hefur verið að mæta í hvert viðtalið eftir annað til að kynna þættina. Margir telja að sjónvarpsstöðin ABC sé að meta stöðuna, hvort það muni skaða orðspor þeirra að sýna þættina eða hvort allt þetta umtal um Taylor eigi bara eftir að gera þættina vinsælli en ella. Staðan lítur þó ekki vel út í dag þar sem margir styrktaraðilar, bæði mormóna-þáttanna og piparjónku-þáttanna, hafa slitið samningum sínum.
Taylor var handtekin árið 2023 og sökuð um að hafa tekið brjálæðiskast þar sem hún kastaði stólum og barði Dakota. Hún gerði dómsátt í málinu og hlaut væga refsingu. Hún lýsti því þá við fjölmiðla að þetta hefði verið hennar lægsti punktur og að eina leiðin áfram væri upp. Í ljósi þess að Taylor hefur nú aftur verið sökuð um heimilisofbeldi velta margir því fyrir sér hvort slaufa ætti The Bachelorette-þáttaröðinni þar sem ekki er nú vinsælt sjónvarpsefni að horfa á ofbeldismanneskju í leit að ástinni sem gæti þá orðið að næsta fórnarlambi hennar.
