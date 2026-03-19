Fimmtudagur 19.mars 2026

Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 

Fimmtudaginn 19. mars 2026 16:48

Hlín Leifsdóttir flytur ljóð á raftónlistarhátíðinni Processes í Aþenu 8. mars 2026. Flutti hún ljóðin jöfnum höndum á íslensku, grísku og ensku.

„Space to Breathe,“ hljómplata tvíeykisins „Hlín Leifsdóttir og Morton“. gefin út af +The Institute [for Experimental Arts] Records,  var á dögunum valin ein af bestu plötunum sem voru gefnar út í Grikklandi árið 2025, af tónlistartímaritinu Oowlr. Gagnrýnendur tímaritsins höfðu áður farið hástemdum orðum um „einstaklega tjáningarríka“ rödd Hlínar og hæfileika hennar til ađ skapa einstaka nánd viđ áhorfendur og sögđu þeir flutning dúettsins ná ađ tjá „dýpsta mögulega kjarna mannlegra tilfinningatengsla.“

Á plötu tvíeykisins les Hlín ljóð sín og flutt er tónlist innblásin af þeim eftir gríska tónskáldiđ Vasilis Chountas (Morton). Þegar verkin eru flutt á tónleikum bætist við fjölbreytilegur söngur Hlínar, og einnig gjörningarlist, hennar eigin og listamanna eins og Mariu Salouvardou sem býr einnig til skúlptúra út frá ljóðunum sem hafa verið sýndir víđa. Á viðburðum dúettsins eru líka oft fluttar stuttmyndir, einkum myndir tvíeykisins Alkistis Kafetzi og áđurnefndrar Maria Salouvardou sem eru innblásnar af ljóðunum, en þær hafa hlotið mikla velgengni og verið sýndar í ótal löndum víđa um heim. Til dæmis sigraði stuttmyndin “Harp of Vocal Cords” Il Premio Hombres Videopoesia á Ítalíu og fékk einnig sérstök verðlaun fyrir bestu tónlistina og besta ljóðið.

Undanfarna mánuði hefur dúettinn „Hlín Leifsdóttir & Morton“ komið fram víða á Grikklandi, sem og á listahátíðum í Kýpur, Bretlandi og Þýskalandi, og stendur til að flytja verkin innan tíðar á Íslandi.

Dúettinn starfar náið með Stofnun um tilraunalistir (The Institute for Experimental Arts,) sem telur brýnt að ljóðlistin nái til fjölbreyttari samfélagshópa, sérstaklega þeirra sem hingað til hafa farið á mis við hana. Í viðtali við I Kathimerini, sem er eitt víðlesnasta blað Grikklands og Kýpur, segir Hlín: „Í heimi þar sem við erum alltof upptekin og verðum fyrir viðstöðulausu áreiti er þungaðri þögninni, sem er uppspretta ljóðlistarinnar, ógnað. Á slíkum tímum er hlutverk sjónlista og tónlistar við að víkka út áheyrendahóp ljóðlistarinnar ómetanlegt.“

Hlín starfar einnig við klassískan söng og fimmtánda mars síðastliðinn frumflutti hún klassíska samtímatónlist eftir Michalis Stavropoulos á viðburði til heiðurs gríska skáldsins Panagiotis Georgokopoulos, í helstu tónlistarhöll Aþenu, Megaro Mousikis, við undirleik Christiana Manou. Á viðburðinum flutti hún einnig tónlist í forngrískum stíl við undirleik fræga gríska lýruleikarans Giorgos Nikas. Arsinoe Lilly Karadima, sem sérhæfir sig í ađ endurvekja forngríska danshefđ, dansaði með tónlistinni.

 

 

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Óskarsverðlaunakjólinn var saumaður utan á Paltrow – „Ég gat ekki pissað allt kvöldið“
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
„Ég er greinilega ekki bara einhver kennitala, fólki er í alvörunni ekki sama“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Uma Thurman afhjúpar af hverju hún bjó aldrei í Hollywood
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch

Mest lesið

Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Pétur rekinn úr Kórnum í gærkvöldi – Sakaður um ósæmilega hegðun
Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar“
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Nýlegt

Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Fluttur á sjúkrahús með tvö brotin rifbein eftir samstuð
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Áfall í herbúðum Real Madrid
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“
Fókus
Í gær

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Fókus
Í gær
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Í gær
Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum

Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set

Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum

Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Fókus
Fyrir 3 dögum
Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga

Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Fyrir 3 dögum

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Fyrir 3 dögum
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Fyrir 3 dögum

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða
Fókus
Fyrir 4 dögum
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Fókus
Fyrir 5 dögum
Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry