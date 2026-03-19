Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 

„Space to Breathe,“ hljómplata tvíeykisins „Hlín Leifsdóttir og Morton“. gefin út af +The Institute [for Experimental Arts] Records, var á dögunum valin ein af bestu plötunum sem voru gefnar út í Grikklandi árið 2025, af tónlistartímaritinu Oowlr. Gagnrýnendur tímaritsins höfðu áður farið hástemdum orðum um „einstaklega tjáningarríka“ rödd Hlínar og hæfileika hennar til ađ skapa einstaka nánd viđ áhorfendur og sögđu þeir flutning dúettsins ná ađ tjá „dýpsta mögulega kjarna mannlegra tilfinningatengsla.“
Á plötu tvíeykisins les Hlín ljóð sín og flutt er tónlist innblásin af þeim eftir gríska tónskáldiđ Vasilis Chountas (Morton). Þegar verkin eru flutt á tónleikum bætist við fjölbreytilegur söngur Hlínar, og einnig gjörningarlist, hennar eigin og listamanna eins og Mariu Salouvardou sem býr einnig til skúlptúra út frá ljóðunum sem hafa verið sýndir víđa. Á viðburðum dúettsins eru líka oft fluttar stuttmyndir, einkum myndir tvíeykisins Alkistis Kafetzi og áđurnefndrar Maria Salouvardou sem eru innblásnar af ljóðunum, en þær hafa hlotið mikla velgengni og verið sýndar í ótal löndum víđa um heim. Til dæmis sigraði stuttmyndin “Harp of Vocal Cords” Il Premio Hombres Videopoesia á Ítalíu og fékk einnig sérstök verðlaun fyrir bestu tónlistina og besta ljóðið.
Undanfarna mánuði hefur dúettinn „Hlín Leifsdóttir & Morton“ komið fram víða á Grikklandi, sem og á listahátíðum í Kýpur, Bretlandi og Þýskalandi, og stendur til að flytja verkin innan tíðar á Íslandi.
Dúettinn starfar náið með Stofnun um tilraunalistir (The Institute for Experimental Arts,) sem telur brýnt að ljóðlistin nái til fjölbreyttari samfélagshópa, sérstaklega þeirra sem hingað til hafa farið á mis við hana. Í viðtali við I Kathimerini, sem er eitt víðlesnasta blað Grikklands og Kýpur, segir Hlín: „Í heimi þar sem við erum alltof upptekin og verðum fyrir viðstöðulausu áreiti er þungaðri þögninni, sem er uppspretta ljóðlistarinnar, ógnað. Á slíkum tímum er hlutverk sjónlista og tónlistar við að víkka út áheyrendahóp ljóðlistarinnar ómetanlegt.“
Hlín starfar einnig við klassískan söng og fimmtánda mars síðastliðinn frumflutti hún klassíska samtímatónlist eftir Michalis Stavropoulos á viðburði til heiðurs gríska skáldsins Panagiotis Georgokopoulos, í helstu tónlistarhöll Aþenu, Megaro Mousikis, við undirleik Christiana Manou. Á viðburðinum flutti hún einnig tónlist í forngrískum stíl við undirleik fræga gríska lýruleikarans Giorgos Nikas. Arsinoe Lilly Karadima, sem sérhæfir sig í ađ endurvekja forngríska danshefđ, dansaði með tónlistinni.