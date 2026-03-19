Fimmtudagur 19.mars 2026

Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“

Fimmtudaginn 19. mars 2026 16:30

Það gerist stundum að fjölmiðlamenn gangi hart að viðmælendum sínum, svo hart að viðmælendur hreinlega rjúka á dyr. Það gerist þó ekki á hverjum degi að sjálfur fjölmiðlamaðurinn strunsi út úr eigin viðtali. Það gerði breski sjónvarpsmaðurinn Piers Morgan á dögunum þegar hann taldi viðmælanda sinn, áhrifavald sem er þekktur sem HSTikkyTokky, ganga of langt.

HSTikkyTokky heitir réttu nafni Harrison Sullivan en hann hefur verið á milli tannanna á fólki síðan heimildarmyndin Louis Theroux: Inside the Manosphere var frumsýnd á dögunum. Eftir að Morgan hafði rætt við áhrifavaldinn í um korter dró HSTikkyTokky fram síma sinn og sýndi mynd af eiginkonu Morgan, Celia Walden, sem var birt á Instagram. Á myndinni má sjá Walden í sólbaði við hlið skiltis þar sem er auglýst eftir ungum karlmanni til að hreinsa sundlaug (e. Wanted: Pool Boy) og Walden skrifar í texta með myndinni að búið sé að opna fyrir umsóknir.

Áhrifavaldurinn sýndi myndina eftir að Morgan sakaði hann um að hegða sér eins og tveggja ára barn.

„Heyrðu herra minn, ég veit ekki hvers vegna þú ert að koma hér og tala eins og þú sért eitthvað yfir aðra hafinn. Því um leið og þú ert ekki heima, hvað er þetta? Opið fyrir umsóknir. Þetta er þitt dót, gaur, þín kona.“

Piers Morgan brást ókvæða við og ákvað að slíta viðtalinu. „Okey, ljúkum þessu hér með. Ljúkum þessu. Ljúkum þessu takk.“

Áhrifavaldurinn sagði þá: Cooked! sem mun vera slangur sem táknar að eitthvað sé steikt eða sturlað. Morgan sagði þá: „Ég tek ekki þátt í þessu. Afsakið öll. Þetta er tilgangslaust,“ og svo strunsaði Morgan úr mynd.

Áður en þetta gerðist hafði Morgan verið að spyrja út í ummæli áhrifavaldsins sem sagði að hann myndi afneita sínum eigin syni ef hann væri samkynhneigður. HSTikkyTokky brást við með því að saka Morgan um að vera vinur níðingsins Jeffrey Epsteins, en Morgan þvertók fyrir það og sagði að áhrifavaldurinn væri að verða sér til skammar.

„Þú ert bara hálfviti, það er enginn tilgangur í því að sóa tíma mínum í að ræða við þig,“ tautaði Morgan rétt áður en hann fékk alfarið nóg.

HSTikkyTokky var einn viðmælenda heimildargerðarmannsins Louis Theroux í áðurnefndri mynd sem fjallar um skuggaheim karlmennskuáhrifavalda. HSTikkyTokky er einn slíkur en hann hefur opinskátt lýst því yfir að hann sé hommahatari, rasisti og karlremba. Í heimildarmyndinni er farið yfir vafsöm ráð sem hann gefur fylgjendum sínum hvað varðar ástarlífið, fjárfestingar og annað.

 

 

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Óskarsverðlaunakjólinn var saumaður utan á Paltrow – „Ég gat ekki pissað allt kvöldið“
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
„Ég er greinilega ekki bara einhver kennitala, fólki er í alvörunni ekki sama“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Sýnir afleiðingar andlitslyftingar – „Falleg manneskja fyrir aðgerðina“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Uma Thurman afhjúpar af hverju hún bjó aldrei í Hollywood
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch

Mest lesið

Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Pétur rekinn úr Kórnum í gærkvöldi – Sakaður um ósæmilega hegðun
Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar“
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Nýlegt

Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Fluttur á sjúkrahús með tvö brotin rifbein eftir samstuð
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Áfall í herbúðum Real Madrid
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“
Fókus
Í gær

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“

Fókus
Í gær
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Í gær
Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum

Fókus
Fyrir 2 dögum

Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set

Fókus
Fyrir 2 dögum
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum

Fókus
Fyrir 2 dögum
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Fókus
Fyrir 2 dögum

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út

Fókus
Fyrir 3 dögum
Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“

Fókus
Fyrir 3 dögum
Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga

Fókus
Fyrir 3 dögum

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“

Fókus
Fyrir 3 dögum
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina

Fókus
Fyrir 3 dögum
Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Fyrir 3 dögum
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Fyrir 3 dögum

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum

Fókus
Fyrir 4 dögum

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða

Fókus
Fyrir 4 dögum
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Fókus
Fyrir 5 dögum
Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry