Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“

Það gerist stundum að fjölmiðlamenn gangi hart að viðmælendum sínum, svo hart að viðmælendur hreinlega rjúka á dyr. Það gerist þó ekki á hverjum degi að sjálfur fjölmiðlamaðurinn strunsi út úr eigin viðtali. Það gerði breski sjónvarpsmaðurinn Piers Morgan á dögunum þegar hann taldi viðmælanda sinn, áhrifavald sem er þekktur sem HSTikkyTokky, ganga of langt.
HSTikkyTokky heitir réttu nafni Harrison Sullivan en hann hefur verið á milli tannanna á fólki síðan heimildarmyndin Louis Theroux: Inside the Manosphere var frumsýnd á dögunum. Eftir að Morgan hafði rætt við áhrifavaldinn í um korter dró HSTikkyTokky fram síma sinn og sýndi mynd af eiginkonu Morgan, Celia Walden, sem var birt á Instagram. Á myndinni má sjá Walden í sólbaði við hlið skiltis þar sem er auglýst eftir ungum karlmanni til að hreinsa sundlaug (e. Wanted: Pool Boy) og Walden skrifar í texta með myndinni að búið sé að opna fyrir umsóknir.
Áhrifavaldurinn sýndi myndina eftir að Morgan sakaði hann um að hegða sér eins og tveggja ára barn.
„Heyrðu herra minn, ég veit ekki hvers vegna þú ert að koma hér og tala eins og þú sért eitthvað yfir aðra hafinn. Því um leið og þú ert ekki heima, hvað er þetta? Opið fyrir umsóknir. Þetta er þitt dót, gaur, þín kona.“
Piers Morgan brást ókvæða við og ákvað að slíta viðtalinu. „Okey, ljúkum þessu hér með. Ljúkum þessu. Ljúkum þessu takk.“
Áhrifavaldurinn sagði þá: Cooked! sem mun vera slangur sem táknar að eitthvað sé steikt eða sturlað. Morgan sagði þá: „Ég tek ekki þátt í þessu. Afsakið öll. Þetta er tilgangslaust,“ og svo strunsaði Morgan úr mynd.
Áður en þetta gerðist hafði Morgan verið að spyrja út í ummæli áhrifavaldsins sem sagði að hann myndi afneita sínum eigin syni ef hann væri samkynhneigður. HSTikkyTokky brást við með því að saka Morgan um að vera vinur níðingsins Jeffrey Epsteins, en Morgan þvertók fyrir það og sagði að áhrifavaldurinn væri að verða sér til skammar.
„Þú ert bara hálfviti, það er enginn tilgangur í því að sóa tíma mínum í að ræða við þig,“ tautaði Morgan rétt áður en hann fékk alfarið nóg.
HSTikkyTokky var einn viðmælenda heimildargerðarmannsins Louis Theroux í áðurnefndri mynd sem fjallar um skuggaheim karlmennskuáhrifavalda. HSTikkyTokky er einn slíkur en hann hefur opinskátt lýst því yfir að hann sé hommahatari, rasisti og karlremba. Í heimildarmyndinni er farið yfir vafsöm ráð sem hann gefur fylgjendum sínum hvað varðar ástarlífið, fjárfestingar og annað.
Piers Morgan walks off his own show after things get heated with HStikkytokky over his past wife 😭
“Let’s end this, please.” pic.twitter.com/hx5WR3NFWk
— Kick Clips 🎬 (@kick_clips) March 18, 2026