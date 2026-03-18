Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“

Hver staður hefur sína menningu og siði og Ísland er engin undantekning. Sumir hlutir sem okkur kann að finnast það eðlilegasta í heimi finnst kannski útlendingum stórfurðulegt. Jafn vel litlir hlutir sem við tökum ekki eftir.
Í umræðum erlendra ferðamanna á samfélagsmiðlinum Reddit var rætt um hvaða menningarmunur hafi komið þeim mest á óvart. Svörin voru ýmis konar.
„Eitt sem mér finnst ótrúlegt er að fólk stöðvar bílana sína til að leyfa gangandi vegfarendum að fara yfir, mér finnst það enn þá undarlegt.“
„Eftir að ég flutti til Íslands frá Bretlandi fyrir fimmtán árum var þetta mjög skrýtið í fyrstu en er bara orðið eitthvað sem ég geri sjálfkrafa núna.“
„Þegar vinnudeginum er lokið eða um helgar virðist fólk fara út og njóta umhverfisins, hjóla, ganga, hlaupa. Þegar ég fór að skoða norðurljósin hitti ég nokkra heimamenn sem voru líka úti og njóta þess, þrátt fyrir að hafa búið hér alla sína ævi.“
„Hér í Bandaríkjunum erum við heppin ef við höfum 90 sentimetra djúpa barnasundlaug. Á Íslandi fundum við fullt af almenningslaugum með stórum sundlaugum, gufuböðum, heitum pottum, köldum sundlaugum og öllu sem þú getur nefnt. Og jafnvel í litlum bæjum.“
„Ég þekki eina sem hefur búið hérna í mörg ár en finnst það samt skrýtið þegar hún fer í sund og fólk er bara að hanga og tala við vini sína alveg nakið í búningsklefunum.“
„Sem Breti sem flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu. Þetta kemur mér ekki eins mikið á óvart og áður en þetta er samt eitthvað sem ég hef aldrei alveg vanist.“
„Ég er frá Bandaríkjunum og varð hissa á því að flestir stóru ferðamannastaðirnir voru í raun nánast í sínu náttúrulega ástandi með einungis skiltum sem vara við hættum (svo sem fall af kletti). Hér í Bandaríkjunum eru menn svo fljótir að kæra að það verða að vera hindranir/reipi/veggir sem koma í veg fyrir að fólk komist nálægt brúnum o.s.frv. Margir vilja ekki taka persónulega ábyrgð á hlutum og eru fljótir að kenna öðrum um.“
„Sauðfé alls staðar á sumrin. Ég ferðaðist um Ísland fyrir nokkrum sumrum síðan og það var skemmtilegt að sjá sauðféð úti bara að gera sitt.“
„Að drekka vatn úr vaskinum. Það sýnir raunverulegt traust í innviðum. Það er erfitt að gera það þegar það hefur verið eldsneyti frá þotum í vatninu í nágrenninu.“