Miðvikudagur 18.mars 2026

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“

Miðvikudaginn 18. mars 2026 12:30

Hljómsveitin Coldplay hélt eftirminnilega tónleika í Boston síðasta sumar og munu þeir seint líða mönnum úr minni. Þar notaði hljómsveitin svokallaða kossamyndavél (e. kiss cam) til að varpa myndum af ástföngnum tónlistargestum upp á stóra skjáinn. Allt ætlaði svo um koll að keyra eftir að vélinni var beint að einu pari sem brást ókvæða við. Parið var í faðmlögum þegar það sá sig á stóra skjánum. Konan sneri sér hratt undan og maðurinn nánast kastaði sér til hliðar. Forsprakki hljómsveitarinnar, Chris Martin, brást þá við með því að hlæja og segja:

„Annaðhvort eru þau að stunda framhjáhald eða þá að þau eru bara mjög feimin.“

Myndband af atvikinu fór sem eldur í sinu um netheima og vakti málið gríðarlega athygli. Ekki leið á löngu áður en netverjar báru kennsl á parið, þau Andy Baron sem var forstjóri tæknifyrirtækisins Astronomer og Kristin Calbot sem starfaði sem mannauðsstjóri hjá fyrirtækinu. Þau voru bæði gift, og ekki hvort öðru. Málið vakti svo mikla athygli að Andy neyddist til að segja af sér og Kristin sagði starfi sínu lausu. Bæði voru hundelt af fjölmiðlum mánuðum saman.

Sjá einnig: Coldplay-hneykslið sagt vera „stærsti skandall í sögu internetsins“ – Svikull eiginmaðurinn fúll út í hljómsveitina

Eiginmaðurinn vissi af Andy

Kristin hefur nú stigið fram opinberlega til að tjá sig um þessa reynslu. Hún ræddi meðal annars um í hlaðvarpinu The Oprah Podcast. Þar tók Kristin fram að hún og eiginmaður hennar hefðu verið skilin að borði og sæng þegar tónleikarnir fóru fram. Hún hafi fengið skilaboð frá dóttur sinni á tónleikunum um að fyrrverandi maður hennar væri líka meðal gesta. Hugsaði Kristin að það gæti verið neyðarlegt að rekast á hann þar sem hún var þarna með öðrum karlmanni en taldi hún þó ólíklegt að þau myndu hittast enda um 5 þúsund gestir á tónleikunum. Eftir á að hyggja hefði það samt verið minna neyðarlegt en það sem átti eftir að gerast.

„Minn fyrrverandi vissi hversu náið ég og Andy störfuðum saman. Hann vissi að við værum að hittast utan vinnu – færum í hádegismat og hittumst í drykki. Það var í lagi hans vegna.“

Kristin segist hafa staðið í þeirri trú að Andy Byron væri líka að skilja við sína eiginkonu. Það hafi verið dómgreindarberstur af hennar hálfu að trúa því og hana óraði ekki fyrir því að þessi tónleikaferð ætti eftir að setja líf hennar á hliðina.

„Þetta hefur bara verið eins og í Skarlatsbréfinu,“ sagði Kristin og vísaði þar til frægrar bókar eftir Nathaniel Hawthorne sem fjallar um konu sem er dæmd til að bera skarlatsrauðan staf á brjósti sínu eftir að hafa átt barn utan hjónabands og verður í framhaldinu fyrir opinberri fyrirlitningu. Jafnvel þó að stormurinn vegna Coldplay-hneykslisins sé að mestu genginn niður sé málinu ekki lokið fyrir Kristin og börn hennar. Þau séu enn að verða fyrir aðkasti og vilja börnin síður sjást með móður sinni á almannafæri.

„Þau eru reið út í mig og þau mega vera það út lífið, ég verð bara að þola það.“

Lygarnar ófyrirgefanlegar

Veltir Kristin því á sama tíma fyrir sér hvort Andy Byron sé að verða fyrir sambærilegu aðkasti eða hvort það beinist sérstaklega að henni vegna kyns hennar.

„Ég tók við mestu svívirðingunum,“ sagði Kristin og vísar til þess að hún hafi meðal annars verið sökuð um að vera gullgrafari (e. gold digger) eða að hún hefði komist til metorða í starfi með því að sofa hjá yfirmönnum. Hún segir að þetta hafi verið sérstaklega særandi þar sem hún hafi lagt hart að sér í störfum sínum.

Hún segist ekki vera í samskiptum við Byron í dag. Hann hafi logið að henni um hjónabandið sitt og það sé ófyrirgefanlegt.

„Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera og fyrir mér eru lygar ófyrirgefanlegar,“ segir Kristin sem gagnrýnir Byron eins fyrir að hafa ekki tjáð sig opinberlega um málið þegar það var í hámæli.

„Ég var látin taka á mig skellinn og var manneskjan sem varð fyrir árásum vegna þessa á meðan hann bara þagði. Fyrir mér er það ekki eiginleiki sem ég kæri mig um, hvorki hvað varðar vini né yfirmenn. Svo við eigum í engum samskiptum í dag.“

Kristin segist hafa gerst sek um dómgreindarbrest sem hafi reynst henni ólýsanlega dýrkeyptur. Hún situr í þeirri stöðu að eiga erfitt með að fá vinnu í dag á meðan Byron, sem ákvað að tjá sig ekki um atvikið, hefur fengið mörg atvinnutilboð.

„Hann býr við þann munað að geta þagað og getur snúið aftur til vinnu þegar hann er tilbúinn. Ég þarf að minna sjálfa mig á að ég er ekki að svara til saka en ég þarf þess samt til að koma fótunum undir mig aftur, ég þarf að stíga fram og útskýra. Og mér finnst að það sýni muninn á milli karlmannsins og konunnar í þessum aðstæðum. Það er ég sem þarf að útskýra og réttlæta.“

 

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Fókus
Í gær
Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum
Fókus
Í gær
Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Fókus
Í gær
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Fókus
Í gær
Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum
Fókus
Í gær
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna

Mest lesið

Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Valtýr lýsir því sem hann varð vitni að innan um hóp fólks í Garðabæ – „Það var ekki neitt lítið sem gekk á“
Fannst látinn nálægt vinsælum áfangastað ferðamanna – Með skotsár á höfði
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife
Sverrir Norland hneykslaður – „Viðurstyggilegt við að búðarstarfsfólk þurfi að fara niður á skeljarnar og grátbiðja viðskiptavini“

Nýlegt

Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Strákarnir okkar mæta Japan – Unnið að því að skipuleggja annan leik
Leikmenn Senegal bregðast við niðurstöðunni – „Ég held að við séum á geðveikrahæli“
Hópárásin í Túnunum: Mætti til að innheimta skuld og endaði á sjúkrahúsi
Ákært vegna alvarlegrar líkamsárásar á Vopnafirði
Fókus
Í gær
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Fókus
Í gær

Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu

Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Fókus
Í gær
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Í gær
Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“
Fókus
Í gær

Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?

Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Í gær

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga

Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Fyrir 2 dögum
Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“

Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Fyrir 2 dögum
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Fyrir 2 dögum
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða
Fókus
Fyrir 3 dögum
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry
Fókus
Fyrir 4 dögum
Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Fókus
Fyrir 4 dögum

Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“

Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“

Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nicole Kidman hefur kysst marga en þessi koss var sá allra versti
Fókus
Fyrir 5 dögum

Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival

Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival
Fókus
Fyrir 5 dögum
Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna

Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna
Fókus
Fyrir 6 dögum

Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra

Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra
Fókus
Fyrir 1 viku
Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum
Fókus
Fyrir 1 viku
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“