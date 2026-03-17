Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“

Leikkonan Jane Fonda er ekki sátt og segir að það hefði átt að koma í hlut hennar frekar en leik- og söngkonunnar Barbra Streisand að heiðra minningu Robert Redford á Óskarsverðlaunahátíðinni í ár. Ástæðan er sú að Fonda hafi haft meira að segja um látnu kvikmyndagoðsögnina.
Redford lést 16. september 2025, 89 ára að aldri.
„Ég vil vita af hverju Streisand var þarna á sviðinu að minnast Redford?“ spurði Fonda kaldhæðin í samtali við Entertainment Tonight í Óskarsveislu Vanity Fair eftir verðlaunahátíðina á sunnudagskvöldið.
Fonda grínaðist síðan með að Streisand hefði aðeins gert eina mynd með Redford en hún hefði gert fjórar með honum.
„Ég hef meira að segja,“ grínaðist Fonda með áður en hún sagðist alltaf hafa verið ástfangin af Redford
Streisand og Redford léku saman í mynd Sydney Pollack frá árinu 1973, The Way We Were.
Fonda og Redford léku hins vegar saman í myndunum The Chase (1966), Barefoot in the Park (1967), The Electric Horseman (1979) og Our Souls at Night (2017).
„Eftir að ég las fyrsta handritið að The Way We Were gat ég aðeins ímyndað mér einn mann í hlutverkinu og það var Robert Redford,“ sagði Streisand á Óskarshátíðinni. „En hann hafnaði því vegna þess að hann sagði að persónan væri ekki með bein í nefinu,“ hélt hún áfram. „Hann sagði persónuna ekki standa fyrir neitt og hann hafði rétt fyrir sér. Svo mörgum drögum síðar samþykkti Bob loksins að taka að sér hlutverkið.“
Streisand, sem einnig flutti brot úr titillaginu úr myndinni, minntist Redford sem snillings og góðs leikara.
„Við áttum frábæran tíma að leika saman því við vissum aldrei alveg hvað hitt myndi gera í senu,“ sagði hún. „Ég sakna hans núna meira en nokkru sinni fyrr, jafnvel þess hversu mikið hann elskaði að stríða mér.“
Fonda vottaði hún Redford virðingu sína í kjölfar dapurlegs fráfalls hans.
„Það sló mig mjög í morgun þegar ég las að Bob væri farinn,“ sagði hún í yfirlýsingu til The Post í september. „Ég get ekki hætt að gráta. Hann þýddi mikið fyrir mig og var falleg manneskja á allan hátt. Hann stóð fyrir Ameríku sem við verðum að halda áfram að berjast fyrir.“