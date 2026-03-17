Þriðjudagur 17.mars 2026

Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 17. mars 2026 10:39

Redford og Fonda í Barefoot In The Park

Leikkonan Jane Fonda er ekki sátt og segir að það hefði átt að koma í hlut hennar frekar en leik- og söngkonunnar Barbra Streisand að heiðra minningu Robert Redford á Óskarsverðlaunahátíðinni í ár. Ástæðan er sú að Fonda hafi haft meira að segja um látnu kvikmyndagoðsögnina.

Redford lést 16. september 2025, 89 ára að aldri.

„Ég vil vita af hverju Streisand var þarna á sviðinu að minnast Redford?“ spurði Fonda kaldhæðin í samtali við Entertainment Tonight í Óskarsveislu Vanity Fair eftir verðlaunahátíðina á sunnudagskvöldið.

Streisand minnist Redford

Fonda grínaðist síðan með að Streisand hefði aðeins gert eina mynd með Redford en hún hefði gert fjórar með honum.

„Ég hef meira að segja,“ grínaðist Fonda með áður en hún sagðist alltaf hafa verið ástfangin af Redford

Streisand og Redford léku saman í mynd Sydney Pollack frá árinu 1973, The Way We Were.

Fonda og Redford léku hins vegar saman í myndunum The Chase (1966), Barefoot in the Park (1967), The Electric Horseman (1979) og Our Souls at Night (2017).

Redford og Fonda á frumsýningu Our Souls At Night árið 2027

„Eftir að ég las fyrsta handritið að The Way We Were gat ég aðeins ímyndað mér einn mann í hlutverkinu og það var Robert Redford,“ sagði Streisand á Óskarshátíðinni. „En hann hafnaði því vegna þess að hann sagði að persónan væri ekki með bein í nefinu,“ hélt hún áfram. „Hann sagði persónuna ekki standa fyrir neitt og hann hafði rétt fyrir sér. Svo mörgum drögum síðar samþykkti Bob loksins að taka að sér hlutverkið.“

Streisand, sem einnig flutti brot úr titillaginu úr myndinni, minntist Redford sem snillings og góðs leikara.

„Við áttum frábæran tíma að leika saman því við vissum aldrei alveg hvað hitt myndi gera í senu,“ sagði hún. „Ég sakna hans núna meira en nokkru sinni fyrr, jafnvel þess hversu mikið hann elskaði að stríða mér.“

Streisand og Redford léku saman í The way We Were

Fonda vottaði hún Redford virðingu sína í kjölfar dapurlegs fráfalls hans.

„Það sló mig mjög í morgun þegar ég las að Bob væri farinn,“ sagði hún í yfirlýsingu til The Post í september. „Ég get ekki hætt að gráta. Hann þýddi mikið fyrir mig og var falleg manneskja á allan hátt. Hann stóð fyrir Ameríku sem við verðum að halda áfram að berjast fyrir.“

 

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í loftslagsmálum
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu

Mest lesið

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Sauð gjörsamlega upp úr í beinni útsendingu þegar Rikki G stýrði umræðum – „Þetta eru bara staðreyndir vitleysingurinn þinn“
Þess vegna var forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru um kynferðislega áreitni
Klókur Íslendingur vann tæpar 18 milljónir – „Ég var svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða“
Telur árásina á Íran vera verstu ákvörðun Trumps

Nýlegt

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Þórður telur stöðuna í Kópavogi mjög slæma – „Myndi mæla með að vera alls, alls ekki að kaupa“
Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal rúllar yfir deildina en West Ham fellur á markatölu
Leggur til að eldri borgarar fái frístundastyrk eins og börnin
Ræðir fíkn sem fáir eru að tala um – Eyðilagði draum hans sem ungur maður
City horfir til Tottenham – Búast við afslætti ef Spurs fellur
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Í gær
Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Í gær
Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Í gær

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Í gær

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Í gær
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“

Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Í gær
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Í gær
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fókus
Í gær

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða
Fókus
Fyrir 2 dögum

Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi

Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Fókus
Fyrir 2 dögum
Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Fókus
Fyrir 3 dögum

Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“

Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Nicole Kidman hefur kysst marga en þessi koss var sá allra versti
Fókus
Fyrir 4 dögum
Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival
Fókus
Fyrir 4 dögum

Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“

Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna
Fókus
Fyrir 5 dögum

Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra

Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra
Fókus
Fyrir 6 dögum
Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum
Fókus
Fyrir 1 viku
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Fókus
Fyrir 1 viku

Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar

Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Fókus
Fyrir 1 viku

Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun

Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Fókus
Fyrir 1 viku
Óður Elísu og Selmu – Breytingar sem margar konur ættu að tengja við
Fókus
Fyrir 1 viku
Fallegasta stúlka í heimi er trúlofuð