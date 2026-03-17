Þriðjudagur 17.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 17. mars 2026 15:30

Hetfield er á leiðinni í hnapphelduna á ný. Mynd/Instagram

James Hetfield, söngvari, gítarleikari og forsprakki þungarokkshljómsveitarinnar Metallica, bað unnustu sinnar Adrönu Gillett neðansjávar. Stórir  hákarlar svömluðu um á meðan bónorðið var borið upp.

Hetfield, sem er 62 ára að aldri, skildi árið 2022 við eiginkonu sína til 25 ára, Francescu Tomasi. En þau eiga saman þrjú börn.

Ekki leið á löngu þar til farið var að segja fréttir af nýrri kærustu Hetfield, það er Gillett, sem er 46 ára og fædd í London. Hún er verðlaunaður blaðamaður hjá The Times en hefur einnig starfað við fatahönnun. 16 ára aldursmunur er á turtildúfunum.

Nú er samband þeirra komið á æðra stig þar sem greint hefur verið frá því að rokkstjarnan fór á skeljarnar, nánast í bókstaflegri merkingu.

Hetfield og Gillett eru sæt saman. Mynd/Instagram

Birti Hetfield mynd á Instagram þar sem sjá mátti parið neðansjávar í köfunarbúningum. Hetfield með lítið skilti sem á stendur: „Adriana Gillet, vilt þú giftast mér?“

Þetta virðist líka hafa virkað því að Adriana er með þumalinn á lofti. Hún birti einnig færslu þar sem stóð: „Besta óvænta afmælisferðin. Sundferð með hvalhákörlum á föstudaginn þrettánda endaði með einstökum og rómantískum hætti sem kona í fiskamerkinu eins og ég hefði getað ímyndað mér,“ sagði hún.

