Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Óskarsverðlaunahátíðin fór fram í fyrrinótt en líkt og alltaf eru skiptar skoðanir um hvort „réttar“ myndir eða leikarar hafi orðið fyrir valinu þegar kemur að stærstu verðlaununum.
Í aðdraganda hátíðarinnar skrifuðu tveir blaðamenn hjá The Washington Post, Dan Zak og Amy Argetsinger, grein sem vakti talsverða athygli. Í henni færa þau rök fyrir því að Óskarsverðlaunaakademían hafi oftar en ekki rangt fyrir sér þegar kemur að valinu á bestu myndinni.
Í sumum tilfellum taka þau undir með akademíunni en margar þeirra eru þó mjög ólíkar vali akademíunnar.
Blaðamennirnir hallast gjarnan að spennu- og ævintýramyndum sem höfða til breiðs áhorfendahóps fremur en listrænni og rólegri myndum sem oftar hafa hlotið náð fyrir augum dómnefndarinnar.
Á meðal þeirra tíu mynda sem þau telja að hefðu átt að vinna til verðlauna eru eftirfarandi:
- 1975: Jaws (sigurvegari það ár var One Flew Over the Cuckoo’s Nest)
- 1979: Apocalypse Now (sigurvegari: Kramer vs. Kramer)
- 1981: Raiders of the Lost Ark (sigurvegari: Chariots of Fire)
- 1985: Back to the Future (sigurvegari: Out of Africa)
- 1990: Goodfellas (sigurvegari: Dances With Wolves)
- 1994: Pulp Fiction (sigurvegari: Forrest Gump)
- 1999: The Sixth Sense (sigurvegari: American Beauty)
- 2003: Lost in Translation (sigurvegari: The Lord of the Rings: The Return of the King)
- 2012: Skyfall (sigurvegari: Argo)
- 2022: Top Gun: Maverick (sigurvegari: Everything Everywhere All at Once)