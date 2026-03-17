Þriðjudagur 17.mars 2026

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Þriðjudaginn 17. mars 2026 06:00

Pulp Fiction er ein þeirra mynda sem hefðu átt að vinna að mati Dan og Amy.

Óskarsverðlaunahátíðin fór fram í fyrrinótt en líkt og alltaf eru skiptar skoðanir um hvort „réttar“ myndir eða leikarar hafi orðið fyrir valinu þegar kemur að stærstu verðlaununum.

Í aðdraganda hátíðarinnar skrifuðu tveir blaðamenn hjá The Washington Post, Dan Zak og Amy Argetsinger, grein sem vakti talsverða athygli. Í henni færa þau rök fyrir því að Óskarsverðlaunaakademían hafi oftar en ekki rangt fyrir sér þegar kemur að valinu á bestu myndinni.

Í sumum tilfellum taka þau undir með akademíunni en margar þeirra eru þó mjög ólíkar vali akademíunnar.

Blaðamennirnir hallast gjarnan að spennu- og ævintýramyndum sem höfða til breiðs áhorfendahóps fremur en listrænni og rólegri myndum sem oftar hafa hlotið náð fyrir augum dómnefndarinnar.

Á meðal þeirra tíu mynda sem þau telja að hefðu átt að vinna til verðlauna eru eftirfarandi:

  • 1975: Jaws (sigurvegari það ár var One Flew Over the Cuckoo’s Nest)
  • 1979: Apocalypse Now (sigurvegari: Kramer vs. Kramer)
  • 1981: Raiders of the Lost Ark (sigurvegari: Chariots of Fire)
  • 1985: Back to the Future (sigurvegari: Out of Africa)
  • 1990: Goodfellas (sigurvegari: Dances With Wolves)
  • 1994: Pulp Fiction (sigurvegari: Forrest Gump)
  • 1999: The Sixth Sense (sigurvegari: American Beauty)
  • 2003: Lost in Translation (sigurvegari: The Lord of the Rings: The Return of the King)
  • 2012: Skyfall (sigurvegari: Argo)
  • 2022: Top Gun: Maverick (sigurvegari: Everything Everywhere All at Once)
