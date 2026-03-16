Mánudagur 16.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út

Mánudaginn 16. mars 2026 21:00

Mynd: Markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það er ekki friðvænlegt í heiminum nú um stundir, Úkraínustríðið hefur staðið yfir í meira en fjögur úr og stríð geisar í Miðausturlöndum. Breski fjölmiðillinn Mirror tiltekur nokkur lönd sem gott væri fyrir Breta að flýja til ef styrjöld brytist út á Bretlandi.

Er bent á í greininni að Bretar geti ferðast til allmargra landa án vegabréfsáritunar og dvalist þar þrjá mánuði í senn. Efst á blaði sem vænlegasti kosturinn fyrir þá sem leita að friði og stöðugleika er Ísland.

Bent er á að Ísland hafi hvað eftir annað verið metið friðsælasta land í heimi í árlegri úttekt Global Peace Index, allt frá árinu 2008. Segir að glæpatíðni sé afar lág í landinu og enginn her, enda hafi ríkið lengi lagt áherslu á hlutleysi og friðsamleg samskipti við önnur ríki. Ísland sé enda eini meðlimur NATO sem ekki sé með her en landhelgisgæsla sinni vörnum á sjó og í lofti. Breskir ríkisborgarar geti dvalist 90 daga í einu á Íslandi sem hluta af Schengen-svæðinu.

Landið sé fámennt og afskekkt í Norður-Atlantshafinu, langt frá öllum mögulegum átakasvæðum.

Meðal annarra friðsælla ríkja sem mælt er með að Bretar flýi til á styrjaldartímum eru Írland, Nýja-Sjáland, Portúgal og Sviss.

Sjá nánar hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

