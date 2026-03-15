Sunnudagur 15.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 15. mars 2026 18:30

Þú gætir verið að móðga Íra ef þú pantar þetta. Myndir/Getty/Wikipedia

Þeir sem hafa farið á írska pöbba hafa vafalaust séð eða heyrt um alræmdan drykk, „Irish carbomb“ eða „írska bílasprengju.“ En drykkurinn er ekki aðeins alræmdur fyrir áhrifin sem hann veldur heldur einnig nafnið, sem fer fyrir brjóstið á sumum Írum.

Fyrir þá sem ekki þekkja til þá er Irish carbomb nokkurs konar kokteill, þar sem skotglasi með írsku viskýi og Baileys mjólkurlíkjör er sleppt ofan í stórt glas af Guinness bjór. Er þetta oft drukkið hratt.

Irish carbomb er hins vegar alls ekki írskur drykkur að uppruna, heldur bandarískur. Fyrst var hann blandaður á írskum bar í bænum Norwich í Connecticut fylki árið 1979.

Drykkurinn náði fljótt miklum vinsældum, einkum í tengslum við dag heilags Patreks, sem er mikill hátíðardagur í borgum á borð við New York og Boston, þar sem írskir innflytjendur voru fjölmargir á 19. öld. En Irish carbomb er hægt að fá víða um heim, einkum á írskum krám, til að mynda hér á Íslandi.

En nafn drykksins er ekkert annað en hreinasta svívirða.

Eins og bent er á í færslu frá írska pöbbnum The Celtic Cottage í bænum Sardiniu í Ohio er nafnið á drykknum eins og að kalla drykk „Hinir rjúkandi Tvíburaturnar“.

Nafn Irish carbomb vísar til borgarastríðsins á Norður Írlandi. Það er þegar algengt var að vígamenn Ulster hreyfingarinnar og IRA notuðu bílasprengjur til að valda usla. Fjölmargir Írar létust í þessum vægðarlausu árásum.

„Flestir Bandaríkjamenn sem panta þennan drykk hafa enga hugmynd til hvers er vísað,“ segir í færslu The Celtic Cottage. „Það er sjaldan einhver illvilji hjá þeim sem panta þetta en smá söguleg vitund skiptir máli. Ef þér finnst drykkurinn góður þá getur þú pantað nákvæmlega það sama sem „Irish slammer.“ Hafi einhvers konar afbrigði af því verið til í Írlandi allt frjá 18. öld.

 

