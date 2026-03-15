Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi

Hollywood leikarinn Adam Sandler sendir vinkonu sinni Jennifer Aniston blómvönd á hverjum mæðradegi. En Aniston á engin börn.
Friends stjarnan greindi frá þessu í nýlegu viðtali við blaðið Wall Street Journal.
Aniston, sem er 57 ára gömul, er barnlaus og hefur verið opinská um vanda sinn með ófrjósemi. Hefur hún meðal annars greint frá því að hafa farið margsinnis í tæknifrjóvganir þegar hún var yngri en ekkert gengið.
„Ár eftir ár eftir ár var ég að velta því fyrir mér hvort þetta væri hægt…. þetta var mjög erfitt. Ég fór í tæknifrjóvganir, drakk kínverskt te, prófaði allt saman,“ sagði Aniston í viðtali við Allure árið 2022.
Segist hún ekki sjá eftir þessum tilraunum en hún sjái eftir því að hafa aldrei geta orðið móðir og að þetta hafi mótað hana sem manneskju.
Einn besti vinur Aniston til áratuga er leikarinn Adam Sandler, sem hefur meðal annars leikið með henni í kvikmyndunum Just Go With It og Murder Mystery. Hann sendir henni blómvönd á hverjum einasta mæðradegi.
Gerir hann þetta til þess að láta hana vita að þó henni hafi ekki lukkast að eignast börn sjálf þá sé hún elskuð og metin til jafns við allar mæður.