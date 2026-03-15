fbpx
Sunnudagur 15.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 15. mars 2026 11:30

Aniston og Sandler hafa verið vinir í áratugi.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hollywood leikarinn Adam Sandler sendir vinkonu sinni Jennifer Aniston blómvönd á hverjum mæðradegi. En Aniston á engin börn.

Friends stjarnan greindi frá þessu í nýlegu viðtali við blaðið Wall Street Journal.

Aniston, sem er 57 ára gömul, er barnlaus og hefur verið opinská um vanda sinn með ófrjósemi. Hefur hún meðal annars greint frá því að hafa farið margsinnis í tæknifrjóvganir þegar hún var yngri en ekkert gengið.

„Ár eftir ár eftir ár var ég að velta því fyrir mér hvort þetta væri hægt…. þetta var mjög erfitt. Ég fór í tæknifrjóvganir, drakk kínverskt te, prófaði allt saman,“ sagði Aniston í viðtali við Allure árið 2022.

Segist hún ekki sjá eftir þessum tilraunum en hún sjái eftir því að hafa aldrei geta orðið móðir og að þetta hafi mótað hana sem manneskju.

Einn besti vinur Aniston til áratuga er leikarinn Adam Sandler, sem hefur meðal annars leikið með henni í kvikmyndunum Just Go With It og Murder Mystery. Hann sendir henni blómvönd á hverjum einasta mæðradegi.

Gerir hann þetta til þess að láta hana vita að þó henni hafi ekki lukkast að eignast börn sjálf þá sé hún elskuð og metin til jafns við allar mæður.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Óður Elísu og Selmu – Breytingar sem margar konur ættu að tengja við
Hólmfríður áttaði sig á þessu á fyrirlestri með eiginmanninum – „Hann bara talaði inn í hjartað á mér“
Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm
Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu
Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
