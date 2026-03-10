fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Mistökin sem við gerum í matvöruversluninni sem geta gert innkaupin enn dýrari

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 10. mars 2026 15:30

Mynd er úr safni. Mynd: Getty.

Klukkan er orðin 15.30 og styttist í lok vinnudags hjá mörgum, og viðkomu í matvöruverslun á heimleiðinni. Við höfum öll heyrt þá gullnu reglu að versla ekki í matinn þegar við erum svöng, því þannig eiga ótal margar girnilegar vörur og jafnvel dýrar, og dýrari en við ætluðum að kaupa, eftir að lenda í innkaupakerrunni.

Prófessor í neytendasálfræði,  Cathrine Jansson-Boyd, við Anglia Ruskin háskólann í Bretlandi, segir marga neytendur mjög venjubundna þegar kemur að matvöruinnkaupum, við förum alltaf í sömu verslunina og kaupum sömu vörur í hverri viku, sem geti leitt til hækkunar á innkaupunum.

Með því að vera meðvitaður um eigin innkaupavenjur og gera nokkrar breytingar á þeim getum við dregið úr kostnaðinum að hennar mati. Hér eru nokkur góð ráð sem allir ættu að geta tamið sér:

Farðu yfir ísskápinn, frystinn og matarskápa

Jansson-Boyd bendir á að margir hafi ekki hugmynd um hvað leynist mikið af matvöru í skápunum, ísskápnum og frystinum þeirra.

„Þetta er sérstaklega algeng leið til að sóa peningum, þar sem margar vörur eru ónotaðar, renna út og enda að lokum í ruslinu,“ segir hún.

Verslaðu aldrei án þess að setja þér fjárhagsáætlun og farðu ekki yfir þá upphæð

Að hafa ákveðna upphæð í huga sem þú ætlar að eyða í matvöruversluninni mun hjálpa þér að halda þér á tánum og fylgjast með tilboðum, þannig að þú getur forðast að eyða of miklu í hvert og eitt skipti.

Ef þetta er eitthvað sem þú hefur átt í erfiðleikum með, mælir Jansson-Boyd með að þú skráir þig í hollustuforrit matvöruverslana og notir einnig „skannaðu og verslaðu“ sem boðið er upp á í nokkrum verslunum, þar sem þú getur í rauntíma fylgst með hvað það sem komið er í körfuna kostar.

Hérlendis bjóða Bónus (Gripið og greitt) og Krónan (Skannað og skundað) upp á þennan verslunarmöguleika í mörgum verslanna sinna.

Víkið frá uppskriftinni

Ef þið farið með ákveðna uppskrift í matvöruverslunina til að versla eftir þá eruð þið líklega að skipuleggja að kaupa öll hráefnin sem uppskriftin telur upp. Jansson-Boyd  segir það vera mistök og mælir frekar með að vera skapandi við matreiðsluna til að spara peninga.

„Þið þurfið ekki að kaupa allt sem talið er upp í uppskriftinni. Athugið fyrst hvað er til heima til að sjá hvort það er eitthvað sem má nota í staðinn.“

Til dæmis gætirðu átt mikið af (ónotuðum) kryddum heima fyrir sem nota má í staðinn fyrir að kaupa enn eitt kryddið, sem dagar svo uppi í kryddskúfunni.

Ekki fara alltaf í sömu matvöruverslunina

Matvöruverð er mismunandi eftir verslunum, svo það getur verið ódýrara að versla annars staðar. Það sama á við um þá sem versla á netinu, því þú ert líklega með innkaupalistann þinn skráðan á vefsíðuna og heldur bara áfram að panta sömu vörurnar aftur og aftur.

„Það getur verið kostnaðarsamt ef þú fylgist ekkert með verðbreytingum og berð ekki verslanir saman,“ varar Jansson-Boyd við.

Notaðu körfu, ekki innkaupakerru

Þegar karfan fyllist og verður þung, hættir þú að versla miklu fyrr en þú myndir gera með stóra innkaupakerru.

Ekki horfa bara á verð hlutar

Vertu viss um að skoða líka kílóverðið og ekki kaupa vörur á afslætti bara af því þær eru merktar á afslætti.

„Skilti sem tengjast útsölum og almennir afslættir vekja athygli fólks (oft ósjálfrátt) og þótt við einblínum á lága verðið berum við ekki saman hvort það sé í raun gott verð,“ segir Jansson-Boyd. Vara sem er merkt með afslætti er ekki endilega ódýrari en vara sem er ekki með afslætti.

Forðist að kaupa vörur í magnpakkningum

Jansson-Boyd mælir ekki með að kaupa vörur í magnpakkningum, nema þú munir virkilega nota alla vöruna/pakkninguna áður en hún rennur út. Það sparar engan veginn í heimilisbókhaldinu að kaupa vörur ódýrari í magnpakkningum ef hluti þeirra endar svo í ruslinu.

