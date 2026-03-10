Mistökin sem við gerum í matvöruversluninni sem geta gert innkaupin enn dýrari

Klukkan er orðin 15.30 og styttist í lok vinnudags hjá mörgum, og viðkomu í matvöruverslun á heimleiðinni. Við höfum öll heyrt þá gullnu reglu að versla ekki í matinn þegar við erum svöng, því þannig eiga ótal margar girnilegar vörur og jafnvel dýrar, og dýrari en við ætluðum að kaupa, eftir að lenda í innkaupakerrunni.
Prófessor í neytendasálfræði, Cathrine Jansson-Boyd, við Anglia Ruskin háskólann í Bretlandi, segir marga neytendur mjög venjubundna þegar kemur að matvöruinnkaupum, við förum alltaf í sömu verslunina og kaupum sömu vörur í hverri viku, sem geti leitt til hækkunar á innkaupunum.
Með því að vera meðvitaður um eigin innkaupavenjur og gera nokkrar breytingar á þeim getum við dregið úr kostnaðinum að hennar mati. Hér eru nokkur góð ráð sem allir ættu að geta tamið sér:
Jansson-Boyd bendir á að margir hafi ekki hugmynd um hvað leynist mikið af matvöru í skápunum, ísskápnum og frystinum þeirra.
„Þetta er sérstaklega algeng leið til að sóa peningum, þar sem margar vörur eru ónotaðar, renna út og enda að lokum í ruslinu,“ segir hún.
Að hafa ákveðna upphæð í huga sem þú ætlar að eyða í matvöruversluninni mun hjálpa þér að halda þér á tánum og fylgjast með tilboðum, þannig að þú getur forðast að eyða of miklu í hvert og eitt skipti.
Ef þetta er eitthvað sem þú hefur átt í erfiðleikum með, mælir Jansson-Boyd með að þú skráir þig í hollustuforrit matvöruverslana og notir einnig „skannaðu og verslaðu“ sem boðið er upp á í nokkrum verslunum, þar sem þú getur í rauntíma fylgst með hvað það sem komið er í körfuna kostar.
Hérlendis bjóða Bónus (Gripið og greitt) og Krónan (Skannað og skundað) upp á þennan verslunarmöguleika í mörgum verslanna sinna.
Ef þið farið með ákveðna uppskrift í matvöruverslunina til að versla eftir þá eruð þið líklega að skipuleggja að kaupa öll hráefnin sem uppskriftin telur upp. Jansson-Boyd segir það vera mistök og mælir frekar með að vera skapandi við matreiðsluna til að spara peninga.
„Þið þurfið ekki að kaupa allt sem talið er upp í uppskriftinni. Athugið fyrst hvað er til heima til að sjá hvort það er eitthvað sem má nota í staðinn.“
Til dæmis gætirðu átt mikið af (ónotuðum) kryddum heima fyrir sem nota má í staðinn fyrir að kaupa enn eitt kryddið, sem dagar svo uppi í kryddskúfunni.
Matvöruverð er mismunandi eftir verslunum, svo það getur verið ódýrara að versla annars staðar. Það sama á við um þá sem versla á netinu, því þú ert líklega með innkaupalistann þinn skráðan á vefsíðuna og heldur bara áfram að panta sömu vörurnar aftur og aftur.
„Það getur verið kostnaðarsamt ef þú fylgist ekkert með verðbreytingum og berð ekki verslanir saman,“ varar Jansson-Boyd við.
Þegar karfan fyllist og verður þung, hættir þú að versla miklu fyrr en þú myndir gera með stóra innkaupakerru.
Vertu viss um að skoða líka kílóverðið og ekki kaupa vörur á afslætti bara af því þær eru merktar á afslætti.
„Skilti sem tengjast útsölum og almennir afslættir vekja athygli fólks (oft ósjálfrátt) og þótt við einblínum á lága verðið berum við ekki saman hvort það sé í raun gott verð,“ segir Jansson-Boyd. Vara sem er merkt með afslætti er ekki endilega ódýrari en vara sem er ekki með afslætti.
Jansson-Boyd mælir ekki með að kaupa vörur í magnpakkningum, nema þú munir virkilega nota alla vöruna/pakkninguna áður en hún rennur út. Það sparar engan veginn í heimilisbókhaldinu að kaupa vörur ódýrari í magnpakkningum ef hluti þeirra endar svo í ruslinu.