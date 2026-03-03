fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 3. mars 2026 12:30

Bruce Campbell greinir frá þessu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríski leikarinn og hryllingsmyndagoðsögnin Bruce Campbell er með krabbamein. Hann biður fólk að hafa ekki áhyggjur af sér því þó meinið sé ólæknandi þá sé hægt að meðhöndla það.

Hinn 67 ára gamli Campbell á yfir hálfrar aldar feril í kvikmyndum að baki. Hann er þekktastur fyrir að leika persónuna Ash í seríunni Evil Dead, sem hefur verið í gangi síðan árið 1981. Fyrir rúmum áratug voru einnig sýndir samnefndir sjónvarpsþættir sem Campbell lék í.

Hann hefur einnig leikið hlutverk í fjölmörgum öðrum hryllingsmyndum, einkum ódýrum B-myndum á borð við Maniac Cop, Crimewave, Intruder og Within the Woods sem og að tala inn á tölvuleiki. Þá er hann vinsæll gestur á ýmsar hryllingsmynda og myndasöguráðstefnur út um allan heim.

Campbell greinir nú frá því að hann muni taka sér veikindaorlof út af krabbameini sem hann greindist með.

„Mér þykir miður ef þetta er áfall, þetta var áfall fyrir mig líka,“ segir Campbell. Hann þurfi meðal annars að hætta við nokkrar ráðstefnur sem hann var bókaður á. „Ég er ekki að reyna að snapa samúð eða fá ráðgjöf. Ég vildi bara birta þessar upplýsingar ef ske kynni að falskar upplýsingar færu á flakk (sem mun gerast). Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur og ég hef mikinn stuðning þannig að ég býst við að vera hér áfram um sinn.“

Greinir hann ekki frá því hvers kyns meinið er. Það sé ólæknandi en hægt að meðhöndla það og lifa með því.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Eva Laufey segir fermingarbörn kaupa sterk krem og sýrur – „Við höfum smá áhyggjur af þessu“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Féll fyrir dásamlegum manni en er rög við að segja honum frá stóru leyndarmáli
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Ástrós og Adam selja í Fossvogi
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Kelly Osbourne lætur nettröllin sem hæðast að útliti hennar heyra það – „Sparka í mig liggjandi“

Mest lesið

10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“

Nýlegt

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea
„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Í gær
Giftu stjörnurnar sig á laun? – Stílisti kjaftaði af sér á rauða dreglinum
Fókus
Í gær

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Fókus
Í gær
Allt að 30 ára bið eftir geðlæknisþjónustu – ,,Það ræður ekkert kerfi við þetta”
Fókus
Í gær
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Fókus
Í gær

Hlaut verðlaun rúmum mánuði eftir andlát sitt

Hlaut verðlaun rúmum mánuði eftir andlát sitt
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku
Fókus
Fyrir 3 dögum

Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum

Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Útlitsbestun“ fer með unga fólkið á skuggalegar slóðir – Brjóta í sér andlitsbein og sprauta sig með vafasömum efnum frá Kína
Fókus
Fyrir 3 dögum
Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung

Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hvað er innkaupakörfukenningin og hvað segir hún um þig?

Hvað er innkaupakörfukenningin og hvað segir hún um þig?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Pink sögð skilin við eiginmanninn til 20 ára og bregst reið við – „Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Dómari skipaði leikaranum að fara í meðferð eftir nýjasta uppátæki hans
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þekktur leikari látinn eftir eldsvoða

Þekktur leikari látinn eftir eldsvoða
Fókus
Fyrir 4 dögum
Varð gulur eins og Simpsons fígúra vegna ofdrykkju – „Ég veit ekki af hverju ég er enn þá á lífi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Fókus
Fyrir 4 dögum
Svona þrífur hún nærbuxurnar á hótelherberginu – Tær snilld eða helber sóðaskapur?
Fókus
Fyrir 4 dögum

Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli

Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli
Fókus
Fyrir 4 dögum

Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“

Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka
Fókus
Fyrir 5 dögum

OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka

OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Fókus
Fyrir 5 dögum
Heated Rivalry bústaðurinn kominn í leigu á Airbnb
Fókus
Fyrir 5 dögum
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“

„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna

Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna
Fókus
Fyrir 6 dögum
Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Fókus
Fyrir 6 dögum
Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins