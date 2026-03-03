Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“

Bandaríski leikarinn og hryllingsmyndagoðsögnin Bruce Campbell er með krabbamein. Hann biður fólk að hafa ekki áhyggjur af sér því þó meinið sé ólæknandi þá sé hægt að meðhöndla það.
Hinn 67 ára gamli Campbell á yfir hálfrar aldar feril í kvikmyndum að baki. Hann er þekktastur fyrir að leika persónuna Ash í seríunni Evil Dead, sem hefur verið í gangi síðan árið 1981. Fyrir rúmum áratug voru einnig sýndir samnefndir sjónvarpsþættir sem Campbell lék í.
Hann hefur einnig leikið hlutverk í fjölmörgum öðrum hryllingsmyndum, einkum ódýrum B-myndum á borð við Maniac Cop, Crimewave, Intruder og Within the Woods sem og að tala inn á tölvuleiki. Þá er hann vinsæll gestur á ýmsar hryllingsmynda og myndasöguráðstefnur út um allan heim.
Campbell greinir nú frá því að hann muni taka sér veikindaorlof út af krabbameini sem hann greindist með.
„Mér þykir miður ef þetta er áfall, þetta var áfall fyrir mig líka,“ segir Campbell. Hann þurfi meðal annars að hætta við nokkrar ráðstefnur sem hann var bókaður á. „Ég er ekki að reyna að snapa samúð eða fá ráðgjöf. Ég vildi bara birta þessar upplýsingar ef ske kynni að falskar upplýsingar færu á flakk (sem mun gerast). Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur og ég hef mikinn stuðning þannig að ég býst við að vera hér áfram um sinn.“
Greinir hann ekki frá því hvers kyns meinið er. Það sé ólæknandi en hægt að meðhöndla það og lifa með því.