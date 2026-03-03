fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Eva Laufey segir fermingarbörn kaupa sterk krem og sýrur – „Við höfum smá áhyggjur af þessu“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 3. mars 2026 12:30

Eva Laufey bendir á uggvænlega þróun.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eva Laufey Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaupa, segir að verslunin hafi áhyggjur af notkun unglinga á sterkum kremum og sýrum sem ætluð eru eldra fólki. Mikilvægt sé að opna umræðuna um þetta og að láta krökkum líða vel í eigin skinni.

„Unga fólkið er í auknum mæli að kaupa meira af snyrtivörum og sterkari vörum,“ sagði Eva Laufey í viðtali í útvarpsþættinum Bítinu á Bylgjunni í morgun.

Allt of sterk krem og sýrur

Benti hún á að Hagkaup sé leiðandi á snyrtivörumarkaði og í hennar störfum hafi hún tekið eftir þeim tískusveiflum sem eru í gangi og hafa áhrif á unga fólkið og þeirra kauphegðun. Unglingar séu að kaupa efni sem ætluð séu eldra fólki, svo sem sýrur og sterk krem. Á Norðurlöndum séu stundum aldurstakmörk á slíkar vörur. Þá hafi hún einnig heyrt af því að fólk sé farið að sprauta efnum undir húðina.

„Það eru miklar kröfur og ég þekki unglinga sem eru á þessum aldri og eru að fylgjast með samfélagsmiðlum. Þau eru að fá svo misvísandi skilaboð út um allt. Hvernig þú átt að líta út, hvað þú átt að gera til að yngjast af því að við erum alltaf að tala um það. Hvernig það eigi að halda í þennan ljóma, þennan unga ljóma sem unga fólkið er með,“ sagði Eva.

Húðrútínur í sjö eða átta skrefum

Þetta sé aldurinn sem krakkarnir séu að finna sig á og að þau séu mörg hver óörugg með sig. Áhrifavaldar birti margar myndir af sér og vörur sem verið er að auglýsa. Til dæmis áhrifavaldar á TikTok sem sýna húðrútínu í sjö eða átta skrefum.

„Þau sjá einstaklinga á samfélagsmiðlum sem þau líta upp til og eru að sýna frá vörum. Rétt eins og ég verð fyrir áhrifum þegar fólk sýnir mér spennandi uppskriftir. Ég kaupi allt í þá uppskrift. Þetta er nákvæmlega það sama en bara á annan hátt. Við höfum smá áhyggjur af þessu,“ sagði Eva.

Þurfa ekki neitt

Hefur Hagkaup því undanfarin ár boðið upp á svokölluð fermingarkvöld þar sem unglingum og forráðamönnum þeirra er boðið upp á gjaldfrjálsa fræðslu frá förðunarfræðingi um húðumhirðu.

„Okkur finnst það vera samfélagsleg skylda okkar sem svona stór aðili á markaði að fræða börnin, unglinga og foreldra,“ sagði hún. „Þú þarft ekki neitt. Við erum ekki að ota neinu að börnunum. Við erum að biðja krakkana um að nota sem minnst. Húðin þeirra er svo flott. Það er eðlilegt að vera með bólur og það er eðlilegt að áferðin á húðinni sé ekki sú sama á öllum, þetta er stærsta líffærið okkar. Það er lifandi.“

Hefur verslunin fengið góðar undirtektir eftir þessi kvöld undanfarin ár. Að hennar mati skiptir umræðan um þetta miklu máli. Það er að unglingsstrákum og stelpum líði vel í eigin skinni.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Eva Laufey segir fermingarbörn kaupa sterk krem og sýrur – „Við höfum smá áhyggjur af þessu“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Féll fyrir dásamlegum manni en er rög við að segja honum frá stóru leyndarmáli
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Ástrós og Adam selja í Fossvogi
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Kelly Osbourne lætur nettröllin sem hæðast að útliti hennar heyra það – „Sparka í mig liggjandi“

Mest lesið

10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“

Nýlegt

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea
„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Í gær
Giftu stjörnurnar sig á laun? – Stílisti kjaftaði af sér á rauða dreglinum
Fókus
Í gær

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Fókus
Í gær
Allt að 30 ára bið eftir geðlæknisþjónustu – ,,Það ræður ekkert kerfi við þetta”
Fókus
Í gær
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Fókus
Í gær

Hlaut verðlaun rúmum mánuði eftir andlát sitt

Hlaut verðlaun rúmum mánuði eftir andlát sitt
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku
Fókus
Fyrir 3 dögum

Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum

Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Útlitsbestun“ fer með unga fólkið á skuggalegar slóðir – Brjóta í sér andlitsbein og sprauta sig með vafasömum efnum frá Kína
Fókus
Fyrir 3 dögum
Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung

Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hvað er innkaupakörfukenningin og hvað segir hún um þig?

Hvað er innkaupakörfukenningin og hvað segir hún um þig?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Pink sögð skilin við eiginmanninn til 20 ára og bregst reið við – „Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Dómari skipaði leikaranum að fara í meðferð eftir nýjasta uppátæki hans
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þekktur leikari látinn eftir eldsvoða

Þekktur leikari látinn eftir eldsvoða
Fókus
Fyrir 4 dögum
Varð gulur eins og Simpsons fígúra vegna ofdrykkju – „Ég veit ekki af hverju ég er enn þá á lífi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Fókus
Fyrir 4 dögum
Svona þrífur hún nærbuxurnar á hótelherberginu – Tær snilld eða helber sóðaskapur?
Fókus
Fyrir 4 dögum

Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli

Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli
Fókus
Fyrir 4 dögum

Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“

Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka
Fókus
Fyrir 5 dögum

OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka

OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Fókus
Fyrir 5 dögum
Heated Rivalry bústaðurinn kominn í leigu á Airbnb
Fókus
Fyrir 5 dögum
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“

„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna

Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna
Fókus
Fyrir 6 dögum
Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Fókus
Fyrir 6 dögum
Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins