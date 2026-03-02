Hlaut verðlaun rúmum mánuði eftir andlát sitt

Leikkonan Catherine O’Hara hlaut verðlaun sem besta leikkona í gamanþáttaröð á Actors Awards mánuði eftir andlát sitt. Hún er þar með fyrsta leikkonan til að hljóta verðlaun á hátiðinni eftir andlát.
Verðlaunin hlaut hún fyrir hlutverk sitt sem Patty Leigh í The Studio. Höfundur þáttanna, Seth Rogen, tók við verðlaununum og hélt tilfinningaþrungna ræðu þar sem hann sagði að O´Hara hefði þótt það heiður að vera verðlaunuð af öðrum leikurunum
Hann minntist þess einnig að hún væri „örlát, góð og ákveðin um leið og hún gerði aldrei lítið úr eigin hæfileikum. Hún sýndi virkilega að maður getur verið snillingur og góður og maður þarf ekki að gera það á kostnað annars á nokkurn hátt,“ sagði hann á meðan áhorfendur klöppuðu.
Hann hvatti fólk til að horfa á goðsagnakenndar frammistöður O’Hara á skjánum og sagði: „Við erum heppin að lifa í heimi þar sem hún deildi hæfileikum sínum með okkur.“
Myndbandið vakti tilfinningaþrungin hrifningu meðal leikara í áhorfendahópnum, þar á meðal Jenny Ortega, meðleikara O’Hara í kvikmyndinni Beetlejuice Beetlejuice.
O’Hara lést 30. janúar, 71 árs að aldri, á heimili sínu í Los Angeles „eftir stutt veikindi“. Var hún flutt á sjúkrahús snemma morguns í alvarlegu ástandi eftir að hún tilkynnti sjúkraflutningamönnum að hún ætti í öndunarerfiðleikum. Þann 9. febrúar kom í ljós að dánarorsök leikkonunnar var lungnablóðrek. Undirliggjandi dánarorsök var endaþarmskrabbamein. Laugardaginn 14. febrúar var hún jarðsett í einkaminningarathöfn sem haldin var í St. Martin of Tours kirkjunni í Los Angeles.