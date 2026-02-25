Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi

Berry, sem er 59 ára og trúlofuð tónlistarmanninum Van Hunt, sagði meðal annars frá því sem hún gerir ekki lengur í svefnherberginu: Hún gerir sér ekki lengur upp fullnægingu.
Leikkonan sagði að hún hefði í fyrri samböndum fundið fyrir þrýstingi um að láta maka sínum líða vel og þykjast hafa fengið fullnægingu.
„Ég geri það ekki lengur,“ sagði hún í þættinum.
Hún segist hafa staðið í þeim sporum að hafa gert sér upp fullnægingu til að láta bólfélaganum líða vel með sjálfan sig – þar sem þeir eiga það jú til að koma á undan.
„En hvað er það að gera? Það er að setja þarfir hans ofar okkar eigin,“ sagði hún og bætti við að nálgun hennar væri önnur í dag. „Við eigum bæði skilið að þetta sé gagnkvæm ánægja, þannig að við getum bæði sofnað sátt – ekki þannig að annar hrjóti á meðan hinn liggur og starir upp í loftið.“
Berry og Van Hunt hafa verið saman frá árinu 2020 og hefur hún sagt að samband þeirra byggist á djúpum tilfinningalegum tengslum. Í viðtali við tímaritið Marie Claire árið 2024 sagðist hún hafa upplifað þá einstöku reynslu með Van Hunt að verða brjálæðislega ástfangin af honum áður en þau hófu kynferðislegt samband.
„Það hafði aldrei gerst áður hjá mér,“ sagði hún.