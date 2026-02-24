Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina

Áhrifavaldurinn Jordan James Parker, betur þekktur sem varakóngurinn (e. Lip King), er látinn 34 ára að aldri. Hann fannst meðvitundarlaus á heimili sínu í London miðvikudaginn 18. febrúar og var í framhaldinu úrskurðaður látinn. Parke gerði garðinn frægan í raunveruleikaþáttunum Botched þar sem lýtalæknar freista þess að hjálpa fólki sem hefur gengist undir misheppnaðar fegrunaraðgerðir.
Parke lýsti því í viðtali fyrir áratug að hann væri ekki ósáttur við útlit sitt. Fegrunaraðgerðir væru áhugamál hans. Hann byrjaði að sækja sér fegrunarmeðferðir eftir að hann varð 19 ára gamall og er talið að hann hafi varið hátt í 20 milljónum í ýmsar aðgerðir og fylliefni í gegnum árin. Einkum einbeitti hann sér að því að lagfæra nef sitt, stækka varir sínar og stækka á sér höku og kjálkalínu.
Lögreglan rannsakar nú hvort andlátið tengist fegrunaraðgerðum og á föstudaginn voru tveir handteknir grunaðir um að bera ábyrgð á andlátinu. Annars vegar var um 43 ára gamlan karlmann að ræða og hins vegar 52 ára gamla konu.
Parke hafði sjálfur lent í vandræðum vegna fegrunarmeðferða. Hann hélt úti stofu sem bauð meðal annars upp á rassastækkun með fylliefni. Alice Webb var 33 ára gömul fimm barna móðir og hún lést árið 2024 eftir að hafa gengist undir slíka stækkun hjá Parke. Áhrifavaldurinn var handtekinn vegna málsins en hafði þó ekki verið ákærður.
Fjölskylda Alice Webb segist áfram ætla að berjast fyrir réttlæti í máli hennar, jafnvel þó að Parke sé látinn.