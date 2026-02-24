fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“

Fókus
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tónlistarkonan Nicki Minaj hefur gengið til liðs við stuðningsmenn Donald Trump Bandaríkjaforseta í MAGA-hreyfingunni svokölluðu. Hafa færslur hennar á samfélagsmiðlum um stjórnmál vakið töluverða athygli – eða hvað?

Politico greindi í gær frá skýrslu fyrirtækisins Cyabra sem sérhæfir sig í að afhjúpa upplýsingaóreiðu og nettröll. Greining fyrirtækisins leiddi í ljós að heill her gervimenna, svokallaðra botta, hafi unnið hörðum höndum að því að auka sýnileika færslna tónlistarkonunnar á samfélagsmiðlunum X.

Fyrirtækið rannsakaði færslur Minaj á tímabilinu 11. nóvember til 28. desember, en þá hafði Minaj opinberað stuðning sinn við forsetann og gengið í raðir áhrifavalda hægrimanna.

Cyabra áætlar að um þriðjungur þeirra sem brugðust við færslum tónlistarkonunnar á tímabilinu hafi verið gervimenni. Er það mat fyrirtækisins að um skipulagða herferð hafi verið að ræða.

Metur fyrirtækið það af töluverðri vissu að hér hafi verið um skipulagða herferð að ræða sem var ætlað að vekja sérstaka athygli á pólitískum færslum tónlistarkonunnar.

„Suðningsyfirlýsingar frá fölsuðum aðgöngum voru fyrst og fremst stuttar, endurteknar og með einföldu orðalagi. Þær samanstóðu að mestu af hrósyrðum og jákvæðum myllumerkjum frekar en frumlegum eða innihaldsríkum athugasemdum.“

Eins mátti finna athugasemdir sem voru lengri og nákvæmari en þeim var ætlað að selja þá hugmynd að raunverulegar manneskjur væru þar að baki.

Fyrirtækið deilir meintri falsaðri athugasemd sem dæmi:

„Nicki, þú ert svo hugrökk að lifa í þínum sannleika, fólk er kannski ekki alltaf sammála því sem er að gerast, það er hvetjandi að fylgjast með þér þroskast sem listamaður og manneskja.“

Þó að Cyabra segi að þriðjungur þeirra sem brugðust við færslum Minaj á tímabilinu hafi verið gervimenni þá var hlutfallið breytilegt eftir dögum. Þegar mest lét voru gervimenni um 56 prósent þeirra sem brugðust við færslum tónlistarkonunnar.

Ekki eru allir sammála niðurstöðu skýrslunnar en Alex Bruesewitz, ráðgjafi Trump og náin vinur Minaj, segir skýrsluna algjört bull. Minaj þurfi engin gervimenni enda njóti hún gífurlegra vinsælda sem tónlistarkona.

Cyabra segir að gervimennin hafi hegðað sér með svipuðum hætti og gervimenni sem hafa magnað upp færslur frá hægrisamtökunum Truning Point USA. Hjá bæði Minaj og Turning Point hafi gervimennin gjarnan birt athugasemdir sem innihéldu eitruð ummæli en slíkt er til þess fallið að vekja enn meiri athygli þar sem algrím samfélagsmiðla er fullkomlega meðvitað um að slík ummæli vekja meiri athygli en kurteisi. Cyabra flokkar athugasemdir sem innihalda persónuníð, hótanir og annað slíkt sem eitraðar.

Fyrirtækið bendir á að það hafi ekki bara verið gervimenni sem voru að dreifa færslum tónlistarkonunnar heldur líka raunverulegir áhrifavaldar úr röðum hægrimanna. Þessir áhrifavaldar hafi þó tjáð sig með mjög áþekkum hætti sem bendi til þess að um samantekin ráð hafi verið að ræða.

„Alvöru manneskjur hegða sér með nákvæmlega sama hætti, nota nákvæmlega sömu hegðunarmynstur og maður hefði reiknað með í vel skipulagðri herferð. Þær magna upp hver aðra. Þær fylgja sömu eða svipaðri narratívu,“ segir Dan Brahmy, forstjóri Cyabra, í samtali við Politico. Einn þeirra áhrifavalda sem Cyabra sakar um að hafa tekið þátt í herferðinni er Dom Lucre. Hann hefur nú þegar brugðist við fréttaflutningnum og segir að um galna samsæriskenningu sé að ræða.

„Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt í lífi mínu,“ skrifaði hann í yfirlýsingu til Politico. Hann birti svo myndbönd á samfélagsmiðlum þar sem hann hjólaði í miðilinn og fyrirtækið.

Lucre sagði að Minaj væri farin að fara svo fyrir brjóstið á vinstrimönnum að þeir hafi séð sig tilneydda til að skálda upp samsæriskenningu um að athyglin sem Minaj hefur vakið sé ekki raunveruleg.

Frétt Politico

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Mate flytur sig um set
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu

Mest lesið

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“

Nýlegt

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Mate flytur sig um set
Real Madrid horfir til Tottenham
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum

Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“

Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 
Fókus
Í gær

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Fókus
Í gær

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Fókus
Í gær
Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022
Fókus
Fyrir 3 dögum
Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026
Fókus
Fyrir 3 dögum

Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?

Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vilja helst fá þetta að gjöf frá Íslandi

Vilja helst fá þetta að gjöf frá Íslandi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Fókus
Fyrir 4 dögum
Glowie selur í Sif – Sérstakt verð og kvaðir
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eric Dane er látinn
Fókus
Fyrir 4 dögum
Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð
Fókus
Fyrir 4 dögum

Stebbi fagnar stórafmæli með söngveislu

Stebbi fagnar stórafmæli með söngveislu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Jeremy Irons fær ekki írskt vegabréf – En synir hans fá það

Jeremy Irons fær ekki írskt vegabréf – En synir hans fá það
Fókus
Fyrir 5 dögum
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hugleiddi sjálfsvíg þegar hún komst að framhjáhaldi Jelly Roll – „Sársaukinn var svo mikill“

Hugleiddi sjálfsvíg þegar hún komst að framhjáhaldi Jelly Roll – „Sársaukinn var svo mikill“
Fókus
Fyrir 6 dögum
R. Kelly í einangrun í fangelsinu út af símanúmeri
Fókus
Fyrir 6 dögum
Raunveruleikastjarnan útskýrir hvernig hún afskræmdist í framan – „Það er glatað að eldast um 20 ár á einu bretti“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Dánarorsök dótturinnar opinberuð

Dánarorsök dótturinnar opinberuð
Fókus
Fyrir 6 dögum

Íslandsvinir aflýsa tónleikum í Indlandi vegna hótana kristilegra öfgamanna

Íslandsvinir aflýsa tónleikum í Indlandi vegna hótana kristilegra öfgamanna
Fókus
Fyrir 6 dögum
Gleðin verður við völd á vinsælli prjónasmiðju í Gerðubergi
Fókus
Fyrir 6 dögum
Jógvan selur karlagrenið – Íbúðin fylgir með