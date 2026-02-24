Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“

Tónlistarkonan Nicki Minaj hefur gengið til liðs við stuðningsmenn Donald Trump Bandaríkjaforseta í MAGA-hreyfingunni svokölluðu. Hafa færslur hennar á samfélagsmiðlum um stjórnmál vakið töluverða athygli – eða hvað?
Politico greindi í gær frá skýrslu fyrirtækisins Cyabra sem sérhæfir sig í að afhjúpa upplýsingaóreiðu og nettröll. Greining fyrirtækisins leiddi í ljós að heill her gervimenna, svokallaðra botta, hafi unnið hörðum höndum að því að auka sýnileika færslna tónlistarkonunnar á samfélagsmiðlunum X.
Fyrirtækið rannsakaði færslur Minaj á tímabilinu 11. nóvember til 28. desember, en þá hafði Minaj opinberað stuðning sinn við forsetann og gengið í raðir áhrifavalda hægrimanna.
Cyabra áætlar að um þriðjungur þeirra sem brugðust við færslum tónlistarkonunnar á tímabilinu hafi verið gervimenni. Er það mat fyrirtækisins að um skipulagða herferð hafi verið að ræða.
Metur fyrirtækið það af töluverðri vissu að hér hafi verið um skipulagða herferð að ræða sem var ætlað að vekja sérstaka athygli á pólitískum færslum tónlistarkonunnar.
„Suðningsyfirlýsingar frá fölsuðum aðgöngum voru fyrst og fremst stuttar, endurteknar og með einföldu orðalagi. Þær samanstóðu að mestu af hrósyrðum og jákvæðum myllumerkjum frekar en frumlegum eða innihaldsríkum athugasemdum.“
Eins mátti finna athugasemdir sem voru lengri og nákvæmari en þeim var ætlað að selja þá hugmynd að raunverulegar manneskjur væru þar að baki.
Fyrirtækið deilir meintri falsaðri athugasemd sem dæmi:
„Nicki, þú ert svo hugrökk að lifa í þínum sannleika, fólk er kannski ekki alltaf sammála því sem er að gerast, það er hvetjandi að fylgjast með þér þroskast sem listamaður og manneskja.“
Þó að Cyabra segi að þriðjungur þeirra sem brugðust við færslum Minaj á tímabilinu hafi verið gervimenni þá var hlutfallið breytilegt eftir dögum. Þegar mest lét voru gervimenni um 56 prósent þeirra sem brugðust við færslum tónlistarkonunnar.
Ekki eru allir sammála niðurstöðu skýrslunnar en Alex Bruesewitz, ráðgjafi Trump og náin vinur Minaj, segir skýrsluna algjört bull. Minaj þurfi engin gervimenni enda njóti hún gífurlegra vinsælda sem tónlistarkona.
Cyabra segir að gervimennin hafi hegðað sér með svipuðum hætti og gervimenni sem hafa magnað upp færslur frá hægrisamtökunum Truning Point USA. Hjá bæði Minaj og Turning Point hafi gervimennin gjarnan birt athugasemdir sem innihéldu eitruð ummæli en slíkt er til þess fallið að vekja enn meiri athygli þar sem algrím samfélagsmiðla er fullkomlega meðvitað um að slík ummæli vekja meiri athygli en kurteisi. Cyabra flokkar athugasemdir sem innihalda persónuníð, hótanir og annað slíkt sem eitraðar.
Fyrirtækið bendir á að það hafi ekki bara verið gervimenni sem voru að dreifa færslum tónlistarkonunnar heldur líka raunverulegir áhrifavaldar úr röðum hægrimanna. Þessir áhrifavaldar hafi þó tjáð sig með mjög áþekkum hætti sem bendi til þess að um samantekin ráð hafi verið að ræða.
„Alvöru manneskjur hegða sér með nákvæmlega sama hætti, nota nákvæmlega sömu hegðunarmynstur og maður hefði reiknað með í vel skipulagðri herferð. Þær magna upp hver aðra. Þær fylgja sömu eða svipaðri narratívu,“ segir Dan Brahmy, forstjóri Cyabra, í samtali við Politico. Einn þeirra áhrifavalda sem Cyabra sakar um að hafa tekið þátt í herferðinni er Dom Lucre. Hann hefur nú þegar brugðist við fréttaflutningnum og segir að um galna samsæriskenningu sé að ræða.
„Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt í lífi mínu,“ skrifaði hann í yfirlýsingu til Politico. Hann birti svo myndbönd á samfélagsmiðlum þar sem hann hjólaði í miðilinn og fyrirtækið.
Lucre sagði að Minaj væri farin að fara svo fyrir brjóstið á vinstrimönnum að þeir hafi séð sig tilneydda til að skálda upp samsæriskenningu um að athyglin sem Minaj hefur vakið sé ekki raunveruleg.