Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 16:30

Prinsessurnar áttu ekki von á handtökunni. Mynd/Getty

Prinsessurnar Eugenie og Beatrice, dætur Andrew Mountbatten-Windsor, eru miður sín eftir handtöku hans í síðustu viku. Þær hafa verið á krísufundum um helgina. Móðir þeirra, Sarah Ferguson, fyrrverandi eiginkona Andrew er í felum.

Andrew var handtekinn á fimmtudag, á 66 ára afmælisdegi sínum, vegna gruns um misferli í opinberu starfi. Andrew hefur verið sleppt en enn þá stendur yfir húsleit á fyrrverandi heimili hans. Andrew er sá fyrsti úr konungsfjölskyldunni til þess að vera handtekinn síðan Karl I konungur á sautjándu öld. Talið er hugsanlegt að Andrew verði einnig ákærður fyrir kynferðisbrot í tengslum við Epstein uppljóstranirnar.

Prinsessurnar tvær, Beatrice 37 ára og Eugenie 35 ára, eru sagðar hafa verið gjörsamlega miður sín samkvæmt frétt blaðsins Daily Star um málið. Það er eftir að faðir þeirra var handtekinn á afmælisdaginn sinn og eftir að hræðileg ljósmynd birtist af honum í bifreið á leið af lögreglustöðinni eftir 11 klukkutíma varðhald. Mynd sem hefur verið birt í öllum helstu fjölmiðlum heims.

„Þær áttu ekki vona á þessu. Þetta er mjög niðurlægjandi og truflandi fyrir þær báðar,“ segir Ingrid Seward, sérfræðingur í málefnum konungsfjölskyldunnar. Voru haldnir krísufundir alla helgina. En báðar systur hafa hingað til staðið þétt við hlið föðurs síns, sem var sviptur konunglegum titlum vegna Epstein skandalsins. Sagt er að Eugenie hafi nú hætt öllum samskiptum við föður sinn en óvíst er með Beatrice.

Fergie með dætrum sínum. Mynd/Getty

Á meðan er móðir þeirra, Sarah Ferguson, í felum þrátt fyrir að hafa skilið við Andrew fyrir 30 árum síðan. Kemur fram að hún hafi tekið mál hans mjög inn á sig. Í janúar var hún á rándýru heilsuhæli í Zurich í Sviss og nú er hún á ónefndum felustað í Bretlandi. Að sögn þeirra sem þekkja til þá heldur hún sig til hlés og grætur mikið.

 

 

