Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 15:04

Agnar Jón Egilsson

Verðlaunaverkið Mömmó eftir leikskáldið Paulu Vogel fer brátt á fjalirnar í Borgarleikhúsinu, nánar tiltekið þann 13. mars. Í tilefni þess ætlar leikstjórinn Agnar Jón Egilsson að mæta í Leikhúskaffi á Borgarbókasafninu Kringlunni í dag, þriðjudaginn 24. febrúar og ræða þessa áhugaverðu sýningu og nálgun sína á verkið.
Viðstöddum mun svo gefast kostur á því að fara yfir á Nýja sviðið í Borgarleikhúsinu þar sem leikmyndin verður skoðuð og boðið upp á umræður og spurningar fyrir áhugasöm.
Mömmó segir af ættmóðurinni Phyllis, sem flytur með táningsbörnum sínum, Carl og Mörtu (ásamt nokkrum kakkalökkum), í nýja íbúð sem vonandi er vistlegri en sú síðasta. Phyllis leggur metnað sinn í að kenna börnunum hvernig þau geti sem best lifað af í hörðum heimi og framfylgir aðferðum sínum af hörku og húmor. En börn verða fullorðin og finna sínar eigin leiðir í lífi sem ber með sér nýjar og óvæntar áskoranir.
Höfundurinn Paula Vogel er Íslendingum að góðu kunn en verk hennar Ökutímar sló í gegn hérlendis fyrir nokkrum árum. Vogel er eitt vinsælasta og virtasta leikskáld Bandaríkjanna og hefur unnið til óteljandi viðurkenninga, en sagt hefur verið um hana að hún safni verðlaunum eins og svartur sófi safnar ryki.
Mömmó er nýjasta verk Vogel, frá árinu 2024 og var það tilnefnt til allra hugsanlegra leiklistarverðlauna Bandaríkjanna á síðasta ári. Leikritið er að hluta til sjálfsævisögulegt en Vogel byggir það á sambandi sínu við móður sína og bróður.
Leikhúskaffið hefst á Borgarbókasafninu Kringlunni núna á þriðjudag kl. 17:30. Hér gefst einstakt tækifæri til að fræðast um þetta spennandi verk og höfund þess sem er ekki síður áhugaverður.
