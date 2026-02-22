fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 10:23

Gaga og Minelli. Mynd: Getty.

Leik- og söngkonanLiza Minnelli fullyrðir að hún hafi verið neydd til að sitja í hjólastól þegar hún var kynnir á Óskarsverðlaununum 2022. Minnelli, sem nú er 79 ára, steig á svið ásamt tónlistarkonunni Lady Gaga til að tilkynna sigurvegarann ​​fyrir bestu mynd.

Minnelli ætlaði upphaflega að sitja í leikstjórastól á kynningunni, en áformunum var breytt á síðustu stundu, segir hún í væntanlegum endurminningum sínum: Krakkar, bíðið þangað til þið heyrið þetta! (e. Kids, Wait Till You Hear This!).

„Án útskýringa var mér skipað, ég var ekki einu sinni beðin, að sitja í hjólastól eða ég kæmi ekki fram. Mér var sagt að það væri vegna aldurs míns og af öryggisástæðum, því ég gæti runnið úr leikstjórastólnum, sem var bull,“ skrifar Minnelli.

„Ég verð ekki meðhöndluð svona,“ sagði ég. Meðkynnir minn krafðist þess að hún myndi ekki fara á svið með mér nema ég væri í hjólastól,“ bætir hún við og tekur fram að hún hafi verið miður sín vegna þessa.

„Ég var miklu neðar en ég hefði verið sitjandi í leikstjórastólnum. Svona gat ég ekki auðveldlega lesið textann á skjánum fyrir framan mig. Hvernig myndi þér líða ef þér væri rúllað út, gegn vilja þínum, til að koma fram fyrir áhorfendur í beinni og gætir ekki séð skýrt?“ heldur hún áfram.

Minnelli virtist nokkuð ráðvillt á sviðinu og tafsaði á orðum sínum. Gaga huggaði Minnelli með því að segja henni: „Ég passa upp á þig.“ Þrátt fyrir að Minelli hafi verið miður sín vegna málsins hrósaði hún Gaga fyrir góðhjartað látbragð hennar eftir að þær gengu af sviðinu.

„Þegar ég missti af nokkrum orðum, þá hikaði Gaga ekki við og lék góðhjartaða hetjuna fyrir allan heiminn að sjá. „Ég passa upp á þig,“ sagði hún og beygði sig yfir mig,“ segir Minnelli.

Eftir að hafa heyrt af óþægindum Minnelli mætti Gaga í búningsherbergi Minnelli í heimsókn þar sem hún spurði hana: „Ertu í lagi?“

„Ég horfði á hana og sagði einfaldlega: „Ég er mikill aðdáandi.“ Ég lærði þessa lexíu fyrir mörgum árum frá mömmu og pabba [Judy Garland og Vincente Minelli]. Á erfiðum tímum er maður góður,“ skrifar hún.

Minnelli heldur áfram: „Verðlaunin fyrir bestu mynd hlaut myndin CODA. Mér fannst kaldhæðnin í titlinum frábær því það að skrifa endurminningar mínar væri minn coda, minn sannleikur. Það er alltaf regnbogi ef þú veist hvar á að leita að honum.“

Í bókinni fjallar Minelli einnig um mörg ástarsambönd sín, edrúmennsku sína og ýmsar frægðaruppákomur sínar með vinum.

Bókin Krakkar, bíðið þangað til þið heyrið þetta! kemur út 10. mars.

