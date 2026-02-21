fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 21. febrúar 2026 19:00

Parið unga grunaði ekki neitt. Myndir/Facebook

Ung bresk kona sem var á bakpokaferðalagi um Ástralíu brá heldur betur í brún þegar hún veiktist skyndilega. Það sem hún hélt að væri magapína, og hugsanlega botnlangabólga, reyndist vera lítið barn.

Dagblaðið The New York Post greinir frá þessu.

Konan, hin 21 árs gamla Hattie Sheppard, hafði verið á sex mánaða ferðalagi með unnusta sínum, hinum 22 ára Bailey Cheadle. Ferðuðust þau einkum um austurströnd Ástralíu, sem er þekktur ferðamannastaður með sólríkum ströndum og miklu næturlífi. Skömmu eftir áramót átti allt lífið eftir að breytast.

Magapest eða botnlangabólga

Sheppard, sem er háskólanemi, byrjaði að líða illa í maganum. Hún fékk magakrampa og taldi að hún hefði nælt sér í einhverja leiðinda umgangspest.

Hún tók tvær parasetamól verkjatöflur en þær gerðu ekkert fyrir hana. Einkennin versnuðu bara. Henni stóð ekki á sama þegar verkurinn var orðinn svo til stanslaust hægra megin á kviðnum. Fór hana að gruna að þetta gæti mögulega verið botnlangabólga, sem getur verið stórhættuleg ef botnlanginn rofnar. Ákvað hún að fara strax á næsta spítala, sem var háskólaspítalinn í Gold Coast í Queensland fylki.

Barn á leiðinni

Á spítalanum var tekið á móti Sheppard og hún sett í ómskoðun. Þá fór ekkert á milli mála hvað var að valda þessum verkjum. Þetta voru hríðir. En hin unga kona hafði ekki minnsta grun um að vera þunguð.

„Ég man eftir því að hafa horft framan í lækninn þegar hann var að gera ómskoðunina og hann var með þann mesta undrunarsvip sem ég hef séð,“ sagði Sheppard. „Ég spurði hann hvað væri að og hann sagði að þarna væri lítið barn. Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni. En þá sagði hann að það væri barn að koma núna og að ég væri með hríðir.“

Gleði var ekki fyrsta tilfinningin sem Sheppard fann fyrir. Nei það var hræðsla og viðbjóður. Mesti ótti og áfall sem hún hafði nokkurn tímann fundið fyrir á ævinni.

En tíu klukkutímum seinna var komið barn í heiminn. Lítil stúlka sem fékk nafnið Isla-Grace Cheadle.

Engin bumba eða spörk

En hver var ástæðan fyrir þessu? Hvernig gat Hattie Sheppard ekki vitað að hún gengi með barn undir belti? Hvers vegna var enginn fyrirboði eða vísbendingar um þetta?

Hún vildi vitaskuld fá svörin við þessum spurningum og hún fékk þau að minnsta kosti að hluta. Það er að fylgjan hafði farið fremst á kviðinn sem orsakaði það að hún fann ekki fyrir neinum hreyfingum fóstursins. Þá lá fóstrið mjög aftarlega, við hrygginn, sem orsakaði að það myndaðist ekki þessi hefðbundna „óléttubumba.“

Þá er Sheppard með undirliggjandi sjúkdóm sem kallast Graves heilkenni. Sjálfsónæmissjúkdómur í skjaldkirtli sem veldur svima, þreytu og þyngdartap.

Hattie Sheppard tveimur vikum fyrir fæðinguna. Mynd/Facebook

Þrátt fyrir þessar skýringar kunna margir að eiga erfitt með að trúa því að kona geti gengið í gegnum níu mánaða meðgöngu án þess að gruna neitt. En tölfræðin sýnir að þetta er alls ekki óheyrt. Í Ástralíu uppgötvast 1 af hverjum 475 þungunum ekki fyrr en á 20. viku. Sjaldgæfara er þó að þungun uppgötvist ekki fyrr en við fæðingu, það er 1 af hverjum 2.500.

Lífið gjörbreytt

Sheppard hafði alls ekki lifað eins og barnshafandi kona mánuðina og vikurnar fyrir fæðinguna. Hún hafði drukkið áfengi, stokkið af bátum beint í sjóinn og látið varpa sér hátt upp í loft í alls kyns tækjum í skemmtigörðum. Á ljósmynd sem var tekin af henni á gamlársdag, tveim vikum fyrir fæðinguna, sést engin óléttubumba.

Eins og gefur að skilja er allt lífið nú breytt og hið unga par skyndilega orðin að foreldrum með ábyrgð á lítilli stúlku.

„Í rauninni gæti ég ekki verið hamingjusamari,“ sagði Sheppard þegar hún var á leiðinni heim til Doncaster í Bretlandi, nú laus við allan ótta. „Þetta er það skrýtnasta sem gat komið fyrir en mér finnst þetta samt vera svo eðlilegt.“

