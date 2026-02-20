Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum

Stórleikarinn Shia LaBeouf hefur verið ákærður fyrir tvær líkamsárásir í New Orleans þar sem hann skemmti sér með villtum hætti á kjötkveðjuhátíð borgarinnar. Ferill LaBeouf, sem sló meðal annars í gegn í Transformers-bálkinum auk þess að leika í tónlistarmyndbandi Sigur Rósar árið 2012, hefur verið á hraðri niðurleið undanfarin ár ekki síst vegna síendurtekinna hneykslismála. Hefur hann ítrekað verið sakaður um ofbeldi og ógnandi hegðun, sem hann hefur iðulega afsakað vegna glímu sinnar við Bakkus.
Fyrrverandi kærasta hans FKA Twigs hefur til að mynda sakað hann um að hafa beitt sig ofbeldi á meðan árssambandi þeirra stóð, 2018 til 2019, og það gerði lítið fyrir orðspor hans þegar önnur kærasta, Margaret Qualley, sagði eftir að sambandi þeirra lauk að hún tryði þeim ásökunum fullkomlega.
Í fyrra slitnaði síðan upp úr sambandi LaBeouf við barnsmóður hans, Miu Goth, og virðist í kjölfarið hafa enn frekar sigið á ógæfuhliðina hjá leikaranum.
Í New Orleans lenti LeBeouf í miklum drykkjutúr sem endaði með því að honum var hent út af bar í borgunni fyrir hegðun sína. Á hann að hafa ráðist á eiganda barsins og reynt að bíta hann og síðan slegið annan starfsmanna. Eftir að leikaranum var hent út sneri hann svo tilbaka stuttu síðar til að gera upp sakirnar og á myndbandi má sjá hann skalla ónefndan mann þar til að klæðskiptingur grípur inn í og snýr leikarann niður.
Á LaBeouf að hafa látið niðrandi orðum rigna yfir viðkomandi, kallað hann ítrekað „fagga“ og hefur sá kallað eftir því að leikarinn verði ákærður fyrir hatursorðræðu að auki.