Jeremy Irons fær ekki írskt vegabréf – En synir hans fá það

Breski leikarinn Jeremy Irons hefur ekki geta orðið sér úti um írskan ríkisborgararétt þrátt fyrir að hafa lengi reynt. Fjármálin reyndust vera fyrirstaðan.
Hinn 77 ára gamli leikari hefur gert garðinn frægan í kvikmyndum á borð við M. Butterfly, Lolita, Reversal of Fortune og vitaskuld sem fólið Skari í teiknimyndinni The Lion King.
Irons giftist hinni írsku Sinead Cusack árið 1978 og hefur átt kastala í Cork sýslu í nærri 30 ár. Hefur hann verið með annan fótinn á eyjunni grænu stærstan hluta ævinnar.
Margir Bretar hafa reynt að verða sér úti um írskan ríkisborgararétt á undanförnum áratug, eða eftir að ljóst var að Bretland væri á leiðinni út úr Evrópusambandinu. Hafa margir viljað halda réttindum sínum innan sambandsins sem glötuðust formlega í ársbyrjun 2021. Árið 2024 sóttu rúmlega 240 þúsund Bretar um írskt ríkisfang. En Bretar sem eru fæddir fyrir árið 2005 og eiga að minnsta kosti eitt foreldri, afa eða ömmu fædda í Írlandi geta sótt um ríkisborgararétt.
Cusack greindi nýlega frá því að eiginmaður hennar hefði ekki geta orðið sér úti um írskt ríkisfang. Ástæðan var fjárhagsleg.
„Hann reyndi að fá írskt vegabréf en það hefði þýtt alls herjar endurskipulagningu á öllum hans skattamálum, þannig að hann gafst upp,“ sagði hún við dagblaðið The Daily Mail. „Synir mínir og barnabörn eru öll að fá írskt vegabréf.“
Irons lýsti fyrst vilja sínum til að öðlast írskan ríkisborgararétt í viðtali árið 2021.
„Fleiri Bretar ættu að reyna að giftast Kelta. Ekki aðeins fyrir vegabréfið, þó að vegabréfið væri gott líka,“ sagði hann við Irish Independent.