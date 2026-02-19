fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 09:30

Kunal Nayyar. Mynd: Getty.

Leikarinn Kunal Nayyar sem þekktastur er fyrir hlutverk sitt í þáttunum Big Bang Theory hefur í kyrrþey verið að greiða læknisreikninga handahófskenndra fjölskyldna í neyð.

„Peningar hafa gefið mér meira frelsi og mesta gjöfin er hæfni til að gefa til baka, til að breyta lífi fólks,“ sagði Nayyar í viðtali við iPaper í desember 2025.

„Við styðjum líka dýraverndunarsamtök vegna þess að við elskum hunda,“ bætti hann við um sjálfan sig og konu sína, Neha Kapur. „En það sem ég elska virkilega að gera er að fara á GoFundMe á kvöldin og bara greiða læknisreikninga handahófskenndra fjölskyldna. Það er grímuklæddur vígvöllur minn! Mér finnst peningar ekki vera byrði. Mér finnst þeir vera náð frá alheiminum.“

Nayyar útskýrði að auðæfi hans „vegi ekki þungt“ á honum, þar sem hann geti gefið nafnlaust til góðra málefna.

Samkvæmt tímaritinu Fortune er leikarinn metinn með eignir á 45 milljónir dala.

Hann lék Raj Koothrappali í 12 þáttaröðum Big Bang Theory 2007 til 2019.

Nayyar ásamt Jim Parsons, einum meðleikara hans í Big Bang Theory.

Í viðtalinu í desember útskýrði leikarinn að hann teldi að meiri hamingja kæmi frá meira örlæti.

„Eins og er er fólk ekki ánægt, því við búumst öll við að einhver annar sé góður. Við búumst við að forseti eða stjórnmálamaður, einhver leiðtogi, komi og færi okkur frið í heiminum.“

Hann bætti við að það væri „enginn friður í heiminum ef nágranni þinn kemur að dyrum þínum og vill fá sykur í teið sitt, og þú læsir dyrunum og segir viðkomandi að fara burt.“

Hann fullyrti einnig að enginn muni koma og breyta heiminum fyrir þig. Þú verður að gera það sjálfur.

Viðtalið vakti athygli notenda samfélagsmiðla eftir gríðarlega velgengni fjáröflunar fyrir fjölskyldu hins látna leikara James Van Der Beek, sem hefur safnað yfir 2,6 milljónum dala síðan leikarinn lést 11. Febrúar. Í söfnuninni kom fram að eiginkona hans, Kimberly, og sex börn þeirra væru fjárlaus  eftir að kostnaðarsamar krabbameinsmeðferðir skildu þau eftir með óvissa framtíð eftir andlát leikarans. Söfnunin hefur verið gagnrýnt þar sem hjónin keyptu búgarð mánuði fyrir andlát leikarans, en Kimberly segir að þeim hafi verið það kleift með aðstoð vina.

„James tryggði fjölskyldunni útborgun fyrir búgarðinn í Texas með hjálp vina í gegnum sjóð svo þau gætu skipt úr leigu yfir í húsnæðislán,“ sögðu þau okkur.

