Miðvikudagur 18.febrúar 2026

Raunveruleikastjarnan útskýrir hvernig hún afskræmdist í framan – „Það er glatað að eldast um 20 ár á einu bretti“

Fókus
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 16:32

Raunveruleikastjarnan Brandi Glanville, sem sló í gegn í þáttunum The Real Housewives of Beverly Hills, segist hafa orðið afskræmd í framan vegna sýkingar sem eigi rætur að rekja til brjóstapúða sem sprungu. Hún ræðir við TMZ um málið.

Glanville segir að brjótapúðar hennar hafi sprungið sem olli því að sílikon komst í eitla hennar.

„Þetta olli sýkingunni í andlitinu á mér; ég losnaði ekki við hana þar sem eitlarnir voru allir stíflaðir.“

Raunveruleikastjarnan hélt fyrst að veikindi hennar mætti rekja til matareitrunar sem hún fékk við tökur á Real Housewives Ultimate Girls Trip, en þættirnir voru teknir upp í Marokkó árið 2023.

„Við vorum með mat sem hafði staðið úti tímunum saman og það var kjöt í sumum réttunum. Sex mánuðum eftir að sneri aftur heim frá Marakkó átti ég allt í einu erfitt með að tala og fékk þessar bólgur. Þetta byrjaði í júlí og við erum enn að reyna að finna út úr þessu,“ sagði Glanville í samtali við Entertainment Tonight í ágúst árið 2023. Glanville lýsti því að henni þætti eins og hún hefði sníkjudýr í andlitinu sem hreyfðust ef hún potaði í bólgurnar.

Nú segir Glanville að læknar hafi loksins tekið eftir því að brjóstapúðarnir, sem hún fékk sér fyrir um 20 árum, væru sprungnir þegar þeir framkvæmdu sónarskoðun.

„Maður ætti í raun að skipta út púðunum á tíu ára fresti, en ég bara gerði það ekki,“ segir Glanville. „Ég hugsaði bara, ef það er ekkert að þeim, hvers vegna að laga þá, en ég hef nú lært verulega dýrkeypta lexíu.“

Nú er því komið á daginn að veikindi hennar áttu rætur að rekja til aðskotahlutar en ekki aðskotadýrs. Það var sílíkonið sem olli bólgunum og útlitsbreytingunum sem þeim fylgdu.

„Það er glatað að eldast um 20 ár á einu bretti,“ segir stjarnan sem er nú loks að fá rétta meðferð. Púðarnir hafa verið fjarlægðir og Glanville vonast til að ná að lagfæra lýtin með laseraðgerðum og öðrum fegrunarmeðferðum sem krefjast ekki skurðaðgerðar. Hún segist þó ekki alfarið fara eftir ráðleggingum lækna sem hafa beðið hana um að taka því rólega. Hún hafi vegna veikindanna verið innilokuð árum saman og geti ekki einangrað sig lengur.

