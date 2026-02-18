fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

R. Kelly í einangrun í fangelsinu út af símanúmeri

Fókus
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 17:30

Tónlistar- og kynferðisbrotamaðurinn R. Kelly er nú í einangrun í Butner-fangelsinu. Málið þykir nokkuð sérstakt en það sem R. Kelly mun hafa unnið sér til sakar er að hafa símanúmer í fórum sínum. Um er að ræða símanúmer sem tilheyrir fyrrum fangelsisfulltrúa sem starfaði í fangelsinu áður en hann fór á eftirlaun.

„Hann er í einangrun. Það er staðreynd. Honum er haldið þar einfaldlega þar sem hann hafði símanúmer fangelsisfulltrúa, sem er kominn á eftirlaun, í fórum sínum. Það er líka staðreynd,“ segir lögmaður R.Kelly í samtali við People.

Lögmaðurinn segir ekkert athugavert við það að R. Kelly hafi haft símanúmerið í fórum sínum. Hann fékk númerið í tengslum við leiðbeinendaverkefni í fangelsinu.

„Hann er þátttakandi í leiðbeinendaverkefninu og þess vegna er hann í sambandi við fangelsisfulltrúann. Sá fulltrúi fór á eftirlaun og skildi símanúmerið sitt eftir fyrir herra Kelly og sökum þess er Kelly nú læstur inni á sérstakri deild út ef einhverju sem þeir kalla rannsókn.“

Fangelsisfulltrúinn umræddi mun meðal annars hafa starfað í fangelsinu sem fangavörður en lögmaðurinn segir að viðkomandi hafi gengið í mörg störf. Ekki er víst hvað rannsóknin mun taka langan tíma og lögmaðurinn hefur engin svör fengið um það hversu lengi R. Kelly mun sæta einangrun.

„Þetta er skelfilegt. Ég meina, maður missir öll tengsl við umheiminn. Þú getur ekki lengi fengið vörur úr mötuneytinu. Þetta eru ómannúðlegar aðstæður. Þarna er ískalt. Ég hef fengið að tala við hann og ég veit að hann þjáist og þetta er hræðilegt fyrir hann, en hann er að gera sitt besta.“

R. Kelly afplánar nú dóm fyrir mansal, vörslu á barnaníðsefni og fyrir að tæla ólögráða barn til kynlífsathafna.

People greinir frá

