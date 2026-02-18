fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

Laufey hættir hjá umboðsmanninum í skugga Epstein málsins

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 10:30

Laufey vann Grammyverðlaun á dögunum.

Tónlistarkonan Laufey hefur sagt skilið við umboðsskrifstofuna Foundations. Tengsl eigandands Casey Wasserman við Jeffrey Epstein hafa komið upp á undanförnum vikum.

The Hollywood Reporter greinir frá þessu.

Í frétt miðilsins kemur ekki beinlínis fram hvort að Laufey hafi hætt hjá umboðsskrifstofunni vegna tengsla við barnaníðinginn Epstein eða að öðrum ástæðum. En Wasserman tilkynnti að hann hygðist selja stofuna síðastliðinn föstudag.

Laufey hefur ekkert tjáð sig opinberlega um málið. Hún er núna á tónleikaferðalagi um Evrópu.

Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!

Talið er að brotthvarf Laufeyjar séu mjög slæmar fréttir fyrir Wasserman sem vill halda eins mörgum stórstjörnum á samning og hægt er fyrir söluna. En á meðal annarra stjarna þar má nefna söngkonuna Chapelle Roan sem nýlega tilkynnti að hún ætlaði að hætta hjá Foundations vegna Epstein tengslanna.

„Enginn listamaður, fulltrúi eða starfsmaður ætti nokkurn tímann að þurfa að verja eða horfa fram hjá gjörðum sem stangast svo djúpt á við okkar eigið siðferði,“ sagði Roan í yfirlýsingu.

 

