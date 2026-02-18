fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

Íslandsvinir aflýsa tónleikum í Indlandi vegna hótana kristilegra öfgamanna

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 13:30

Behemoth léku á Eistnaflugi árið 2015 og söngvari sveitarinnar leikur með Misþyrmingu á Sátunni í sumar.

Þungarokkshljómveitin Behemoth hefur aflýst tónleikum sínum í indversku borginni Bangalore þann 3. mars næstkomandi. Ástæðan eru líflátshótanir frá kristilegum öfgamönnum í landinu, bæði gagnvart hljómsveitinni og tónleikahöldurunum.

Hljómsveitin Behemoth, sem var stofnuð í Gdansk í Póllandi árið 1991, er Íslendingum að góðu kunnug. Árið 2015 kom hún fram á tónlistarhátíðinni Eistnaflugi á Neskaupstað. Þá mun söngvari sveitarinnar, Nergal, flytja fyrstu plötu sveitarinnar í slagtogi við íslensku hljómsveitina Misþyrmingu á hátíðinni Sátunni á Stykkishólmi núna í sumar. Má því segja að um eiginlega Íslandsvini sé að ræða.

En vingjarnlegheitin eru minni í Indlandi. Í gær greindi hljómsveitin frá því að tónleikum í Bangalore hafi verið aflýst. Ástæðan er sú að það er ekki talið öruggt vegna hótana kristilegra öfgamanna.

„Undanfarnar vikur höfum við og okkar teymi fengið margar trúverðugar hótanir frá kristilegum hópum sem hafa einnig sett þrýsting á yfirvöld og tónleikahaldara til að stöðva tónleikana. Þessar hótanir hafa valdið töluverðum áhyggjum um öryggi hljómsveitarinnar, möguleikann á handtökum eða líkamlegu ofbeldi,“ segir í yfirlýsingu hljómsveitarinnar.

Ítrekar hljómsveitin að þessi afboðun sé alls ekki tónleikahaldaranum að kenna. Hann hafi staðið við sitt á allan hátt. Það hafi hins vegar ekki verið hægt að veita hljómsveitinni nægilega tryggingu fyrir öryggi sínu.

„Þetta er annað dæmi um trúarofstæki sem reynir að þröngva sér upp á listræna tjáningu, eitthvað sem hljómsveitin hefur nýlega staðið frammi fyrir í Tyrklandi. Það er mikið áhyggjuefni að sjá það sem virðist vera vaxandi hreyfing í átt að ritskoðun um allan heim. Í þessum nútíma heimi ættu listamenn ekki að standa frammi fyrir hótunum, ógnum eða hættu á fangelsun fyrir að flytja list sína,“ segir í yfirlýsingunni.

